Salernitana retrocessa in Serie B se/ Solo una vittoria può rimandare il verdetto (oggi 26 aprile 2024)

SALERNITANA RETROCESSA IN SERIE B: MANCA SOLO LA MATEMATICA

La Salernitana retrocessa in Serie B è un fatto ormai praticamente certo, ma stasera venerdì 26 aprile 2024, potrebbe anche arrivare il sigillo della matematica certezza a mettere fine alle sofferenze di squadra e tifosi in un campionato di Serie A 2023-2024 completamente disgraziato per i campani, che dopo due salvezze consecutive si apprestano a lasciare la massima categoria dopo tre stagioni, comunque da ricordare perché mai in precedenza la Salernitana era riuscita a rimanere tanto a lungo in Serie A – infatti le precedenti due esperienze nel 1947-1948 e 1998-1999 terminarono con la retrocessione immediata.

Stavolta ecco invece la soddisfazione di rimanere per ben tre campionati in Serie A, ma sta per arrivare la fine anche a quest’avventura, perché la Salernitana retrocessa in Serie B è ormai solamente questione di tempo. Sarà una retrocessione molto amara, perché nel corso della stagione si sono succeduti ben quattro allenatori – cioè Paulo Sousa, Filippo Inzaghi, Fabio Liverani e Stefano Colantuono – senza che mai cambiasse nulla. Le prime 33 giornate hanno portato solamente due vittorie, l’ultima delle quali il 30 dicembre 2023 (quindi nel nuovo anno la Salernitana non ha ancora mai vinto), più nove pareggi a fronte di ben 22 sconfitte, con crollo verticale nel girone di ritorno, nel quale finora i campani hanno raccolto solamente tre pareggi.

SALERNITANA RETROCESSA IN SERIE B: COSA SERVE PER RIMANDARE IL VERDETTO?

Tutto questo premesso, è chiaro che la Salernitana retrocessa in Serie B è un fatto ormai acclarato: sul quando ciò avverrà matematicamente, bisogna aggiungere che ci sono ottime probabilità che già stasera sia il momento del verdetto. Infatti la trentaquattresima giornata di Serie A comincerà stasera proprio con l’anticipo Frosinone Salernitana, che ci porta a fare considerazioni significative sulla classifica nella zona retrocessione. La Salernitana è evidentemente ultima con soli 15 punti, poi abbiamo il Sassuolo a quota 26 e la coppia formata dall’Udinese e proprio dal Frosinone a quota 28 punti.

Nelle ultime cinque giornate saranno in palio un totale di 15 punti, quindi la Salernitana vincendo sempre potrebbe raggiungere quota 30: in caso di vittoria, il verdetto sarebbe rimandato perché in pura teoria a quel punto la Salernitana potrebbe ancora terminare la stagione fuori dalle ultime tre posizioni. Serve però necessariamente una vittoria a Frosinone, perché già un pareggio determinerebbe la certezza matematica di vedere la Salernitana retrocessa in Serie B: i campani salirebbero a quota 16 punti e i ciociari sarebbero quartultimi a 29, un gap di 13 lunghezze incolmabile perché poi ne resterebbero in palio 12 nelle ultime quattro giornate. Evidentemente anche una sconfitta avrebbe il medesimo effetto e sarebbe purtroppo il finale più intonato a una stagione completamente da dimenticare per la Salernitana.











