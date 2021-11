Salvatore Paravia, chi è il marito di Maria Monsè/ “Tra i due ormai sono più gelosa io!”

Chi è Salvatore Paravia?

Salvatore Paravia è il marito di Maria Monsè. La conduttrice e l’imprenditore salernitano sono felicemente sposati dal 2006 e dal loro amore è nata anche la piccola Perla, la gioia più grande di mamma e papà. Recentemente la Monsè ha raccontato di aver pianto per il marito. Cosa è successo? Nulla di grave, ma la conduttrice è stata vittima di uno scherzo: ” ho pianto di recente per colpa di uno scherzo di mio marito… niente mi ha detto che stava male e che era finito in ospedale”. Uno scherzo quindi che ha scosso la conduttrice che sui social non risparmia foto provocatorie in cui sfoggia il suo fisico e il suo lato b. A scattargliele però non è il marito, ma la figlia Perla come ha rivelato proprio la Monsè: “è altezza di una bambina di 11 anni” – precisando – “chi mi conosce, da buona siciliana, sa bene che io sono fedele a Barbara d’Urso, a mio marito e a chi mi vuole bene”.

A sbottare però contro la conduttrice è stato proprio il marito Salvatore, grande assente nelle foto pubblicate della moglie. “Tu dici di amarmi, e nel nostro privato me lo dimostri, ma in pubblico sembra quasi che tu ti vergogni di me. Pubblichi foto con chiunque tranne che con me. E io? Dove sono tra tutte queste foto? Perché mi hai messo in un angolo?” – ha scritto il marito.

Maria Monsè e il marito Salvatore Paravia: terapia di coppia

Cosa è successo tra Maria Monsè e il marito Salvatore Paravia? Proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip ospite di Barbara D’Urso ha raccontato che il marito si è lasciato andare troppo dopo il matrimonio. Diversi chili di troppo che avrebbero spinto la Monsè a prendere un pò le distanze dal marito a tal punto che l’imprenditore ha deciso di mettersi a dieta pur di risolvere ogni tipo di problema. Nonostante la scelta del marito, la Monsè è apparsa ancora scostante e distante quasi a confermare il dubbio del marito. La Monsè a questo punto ha proposto al compagno un vero e proprio ultimatum: “o facciamo la terapia di coppia oppure ci lasciamo!”.

Un’indiscrezione confermata proprio dalla diretta interessata ospite di Francesco Fredella in radio dove ha precisato: “terapia di coppia non è proprio il termine giusto perché ci hanno spiegato che questa si fa quando ci si sta per separare”. Attenzione nessuna crisi o desiderio di porre fine al matrimonio. I due si amano ancora, ma questa terapia di coppia è solo per ravvivare il rapporto come ha raccontato la Monsè: “noi invece facciamo delle sedute dallo psicologo che ci fa parlare, raccontare… Abbiamo quindi scelto questo tipo di percorso. Siamo molto contenti”. Non solo, la conduttrice parlando del marito ha contesto: “anti pensano che lui sia uno dedito alla famiglia che non si pavoneggia, invece lui è molto vanitoso. Quando riceve dei complimenti sui social gli fa tanto piacere, quindi non vorrei che cedesse alle lusinghe della prima arrivata che dice tre cavolate per farlo cadere come una pera cotta!”. La Monsè ha poi concluso rivelando: ” tra i due ormai sono più gelosa io! Poi Salvatore sa che io sono tutto fumo, alla fine sto sempre in famiglia, non tradirei mai, neanche sotto tortura. Invece lui… mai dire mai!”.



