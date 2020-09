Salvo e Francesca/ La nuova coppia alla ricerca dell’amore vero (Temptation Island)

Salvo e Francesca sono gli ultimi a sbarcare a Temptation Island 2020. La nuova coppia farà il suo ingresso questa sera e abbiamo già avuto modo di conoscerla grazie alle notizie diffuse in questi giorni. Salvo e Francesca provengono dalla Basilicata, ma da tre anni si sono trasferiti a Milano e convivono. Lui ha 30 anni, mentre di lei non conosciamo ancora l’età. Lavorano insieme in un negozio di prodotti biologici in qualità di store manager e stanno insieme da cinque anni. Anche se in realtà si conoscono da molto più tempo e hanno avuto un’intensa amicizia prima che il tutto sfociasse in una relazione romantica. Nonostante questo, nell’ultimo anno Salvo e Francesca hanno attraversato una crisi, anche per via del futuro. Francesca infatti vorrebbe fare il grande passo e portare il loro rapporto al livello successivo: non solo moglie, ma anche mamma. Salvo a quanto pare non ne è convinto ed è per questo che hanno deciso di partecipare al reality. Il loro amore sarà in grado di superare le difficoltà e chiarire ad entrambi che cosa riserva loro il futuro?

SALVO E FRANCESCA A TEMPTATION ISLAND: LA COPPIA HA BISOGNO DI CONCRETEZZA

Salvo e Francesca non hanno partecipato a Temptation Island 2020 fin dal suo debutto sul piccolo schermo. In seguito agli addii registrati nel villaggio, la nuova coppia sta per fare il suo ingresso e sfidare la sorte. I due infatti prendono il posto di Sofia e Amedeo, la prima coppia ad aver abbandonato il programma, a poche ore dalla sua partenza. “Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché la nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva”, dice Francesca, “ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito”. La fidanzata però teme che lui sia poco responsabile e che non le abbia dato ancora quella prova che la spinga ad avere la certezza di poter creare una famiglia con lui. Ha deciso di partecipare al reality per capire se la loro storia può diventare più concreta. “Da un anno a questa parte la nostra storia è diventata piatta”, dice invece lui, “la nostra quotidianità non è più piacevole come prima, non parliamo più come un tempo e anche la nostra intimità di coppia è venuta completamente meno”. Salvo si rende conto di non poter andare avanti in questo modo a lungo ed è consapevole di essere un sognatore, ma con i piedi ben piantati a terra. “Vorrei capire se a questo punto Francesca è la donna giusta per me”, aggiunge, “e se vale ancora la pena di lottare per la nostra storia”. Salvo e Francesca troveranno il vero amore?



