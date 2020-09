Temptation Island 2020/ Pagelle coppie: Serena convince, Anna e Gennaro “falò recita?”

La seconda puntata di Temptation Island 2020, il reality show dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi, si sofferma nelle prime battute sulla coppia formata da Speranza e Alberto. Il ragazzo all’interno del villaggio dei fidanzati è sempre più vicino alla tentatrice Nunzia al punto da dirle: “secondo me ci dobbiamo allontanare, perché poi quando usciamo che facciamo? Io, attualmente, ho preso una ragazza che è il carattere di donna che non è per me, proprio l’antidonna”. Alberto non nasconde il suo interesse per Nunzia: “è palese che io sto bene con te, me lo si legge negli occhi” con la ragazza che indirettamente manda una frecciata a Speranza “se io vedo il mio uomo che sta bene, mi faccio una domanda, perché secondo te non molla con te?”. Lo stesso Alberto parlando della fidanzata utilizza parole non proprio esaltanti: “lei dice che possiamo cambiare, ma ci siamo portati così per tanti anni. È tutto troppo evidente. Che cosa si aspetta? Che ci sposiamo e poi ci divorziamo?”. La storia tra Speranza ed Alberto sembra oramai giunta al capolinea. Anche Speranza, dopo aver visto il video e ascoltato le parole del fidanzato, è sconvolta: ” sta dimostrando l’uomo piccolo che è. Se vuoi che questa storia abbia una fine, tu finiscila. Non venire fino a qua a dire queste cose. Sono sconvolta dagli atteggiamenti, dagli approcci. Sei sempre stato finto e non ho capito niente. Lo conosco abbastanza, non sono scema da non capire che lui non mi vuole”. Voto 3 per Alberto e 4 per Speranza. E’ lecito chiedersi “perchè non ha ancora chiesto un falò di confronto?

Carlotta e Nello sempre più distanti a Temptation Island 2020

Dopo Speranza e Alberto, Temptation Island 2020 si occupa della coppia formata da Carlotta e Nello. Anche qui non mancano i problemi; in particolare in un video Nello racconta alle single le sue difficoltà col matrimonio. “Non per colpa sua, ma per colpa mia. Il matrimonio per me deve essere perfetto, tutto il contesto e tutta la vita” – precisa il fidanzato di Carlotta. Durante il momento del falò delle donne, Carlotta però confessa ad Alessia Marcuzzi una serie di problemi nella sua storia con Nello: “siamo spenti dall’ultimo anno. Io sono innamorata di Nello e me ne rendo conto, ma io pure se guardo un piatto di patatine, io ci penso a Nello. Io vedo che lui fa lo psicologo, io penso che Nello non è innamorato. Voglio capire se lui è innamorato, altrimenti che mi sposo a fare? Le mezze misure non mi piacciono, a me piace o bianco o nero, io ti tiro tutti i piatti dietro”. Dubbi leciti quelli di Carlotta che intanto nel villaggio delle fidanzate è sempre più complice con Antonio con cui gioca lasciandosi andare a momenti di carezze e confidenze. Tutto ciò però fa letteralmente infuriare il fidanzato Nello che, dopo aver visto i video, si sfoga nel villaggio facendo le trazioni. Voto 5 per Nello, il matrimonio fa da sempre paura e voto 6 a Carlotta, tra le concorrenti più simpatiche di questa edizione.

Anna e Gennaro: doppio falò di confronto a Temptation Island 2020. Stanno ancora insieme?

Anna e Gennaro sono stati indubbiamente i protagonisti indiscussi della seconda puntata di Temptation Island 2020. Dopo essersi ripetutamente pizzicati a distanza, sia Anna che Gennaro non disdegnano la compagnia dei single Mario e Giulia. Proprio Gennaro si lascia andare a delle confidenze importanti con Giulia, che per il popolo del web è la sosia di Elodie. “Io una donna come lei vorrei, perché lei ha fatto tanti sacrifici. Mi dispiace che tu non abbia incontrato un uomo come me” dice Gennaro a Giulia che replica “si dice il pane a chi non ha i denti”. Anna ascolta tutto il dialogo al falò delle donne e risponde “prenditelo questo pezzo di pane” inconsapevole che una sua frase avrebbe fatto infuriare il fidanzato. Durante l’esterna con Mario, infatti, Anna si ritrova a parlare di famiglia e del concetto di donna arrivando a dire “c’è chi le donne le tratta come una colf e chi con dignità”. Questa affermazione fa arrabbiare Gennaro che chiede il falò di confronto immediato; la richiesta del falò però viene declinata da Anna che replica “sono stanca di essere un suo burattino”. La reazione di Gennaro è quella di lasciare il programma, ma prima di andare via Alessia Marcuzzi lo comunica ad Anna invitandola a riflettere su un possibile confronto. Alla fine i due si ritrovano al falò di confronto, ma la situazione degenera tra accuse reciproche. Sul finale Gennaro rivolgendosi ad Anna dice: “qual è il tuo scopo nella vita? La mattina, oltre a svegliarti, qual è il tuo scopo. Lo hai dimostrato che non hai scopo. Io non voglio una donna come te, tu per me vali zero”. Alla fine è Gennaro a decidere di chiudere la storia lasciando da solo il falò di confronto. Voto 4 per entrambi, la loro è sembrata una sceneggiata napoletana.

Serena e Davide a Temptation Island 2020: finalmente libera dalle manie di controllo del fidanzato

Dopo una brevissima parentesi dedicata a Nadia e Antonio, una coppia di cui si conosce ancora poco, ecco arrivare il momento di Serena e Davide. Come sappiamo Serena e Davide hanno deciso di mettersi in gioco a Temptation Island 2020 per via della folle gelosia di lui, quasi maniacale. All’interno del villaggio i comportamenti e le scelte di outfit di Serena non aiutano, considerando i costumini sexy e minimal che hanno fatto impazzire non solo i tentatori, ma anche il pubblico da casa. Intanto Serena proprio nel villaggio confessa alle amiche di un piccolo errore del passato riguardante il suo ex. “Quando è venuto a prendersi i panni, le sue cose, io ci sono caduta. Quattro mesi dopo che ci eravamo lasciati. Per me era una cosa fisica, ma era normale. Quando tu lo vedi in quella che è stata la tua cosa, le tue cose, il tuo letto, era normale caderci” ha detto Serena che all’interno del villaggio è sempre più attratta e incuriosita da Ettore. Il feeling tra i due è visibile ad occhio nudo e lo stesso Davide se ne rende conto guardando i video al falò degli uomini. Ettore è pronto anche a baciare Serena, ma preferisce non farlo per rispetto e per il contesto, anche se Carlotta lo esorta a non mollare: “sono donna, so che se ci provi hai qualche speranza”. Intanto al falò delle donne, Serena vede un video del fidanzato Davide che parlando di lei dice: “le ho dato libertà a Serena, ma lei non l’ha saputa gestire. Si può essere aperti mantenendo una compostezza da donna”. La reazione di Serena è chiara e forte: “questo video non mi scompone, non mi provoca nulla. Ho una certezza: il rapporto di prima non lo voglio più. Lui ha un problema, che io volevo affrontare con lui, però ora basta”. Davide voto 4: ok la gelosia, ma qui siamo di fronte ad un problema di diversa natura. Serena voto 8: è nella fase “baco”, ma molto presto avrà le sue ali per volare!



