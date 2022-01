Salvo Veneziano, frecciatina a Delia Duran e Alex Belli/ “Film già visto. Siffredi…”

Salvo Veneziano lancia una frecciatina ad Alex Belli e Delia Duran. Dopo Alex Belli, tra i protagonisti indiscussi della prima parte del Grande Fratello Vip 2021, Delia Duran varcherà la porta rossa della casa di Cinecittà durante la puntata di venerdì 14 gennaio. Già in quarantena, la Duran ha già creato diverse dinamiche nella puntata che ha visto il trionfo di Nathaly Caldonazzo come preferita del pubblico. Delia ha annunciato di aver preso una pausa da Alex Belli e di voler riflettere sul loro matrimonio. Un annuncio che non ha fatto piacere ad Alex Belli che, per un momento, ha abbandonato lo studio.

Delia Duran cita Barbara D'Urso al GF Vip: "Busta choc"/ Signorini sbianca in diretta

Da venerdì prossimo, la Duran sarà protagonista al Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale e, a guardarla dallo studio, ci sarà proprio il marito Alex Belli, pronto ad intervenire

Salvo Veneziano, frecciatina a Delia Duran e Alex Belli citando Rocco Siffredi

Sul proprio profilo Instagram, Salvo Veneziano pubblica un vecchio video dell’Isola dei Famosi in cui Rocco Siffredi parlava del rapporto tra Alex Belli e Cristina Buccino. Salvo Veneziano, pensando al rapporto tra Alex Belli e Delia Duran, ha lanciato una frecciatina alla coppia che sta creando diverse dinamiche al Grande Fratello Vip.

Delia Duran scrive a Alex Belli: "Devi riconquistarmi"/ "Dopo diventeremo genitori"

“Un film già visto…. Come quello di questa sera tra moglie e marito , già in comune accordo per la scenetta della separazione in TV… Magari per gli occhi inesperti ,può sembrare tutto vero . Per quanto mi riguarda è tutto pianificato nei minimi dettagli ,solo esclusivamente per farsi tutte è 6 mesi di programma.. conosco i compensi quindi c’è gente che si venderebbe la madre … Per quando mi riguarda trovo tutto squallido..”, scrive Veneziano.





© RIPRODUZIONE RISERVATA