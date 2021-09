Samantha Curcio Vs Sophie Codegoni “Lei al GF Vip? Non ha doti”/ “Bellezza omologata”

Ormai la partecipazione di Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6 è notizia certa. Pochi giorni fa anche i canali ufficiali del reality hanno confermato la notizia ed è inoltre uscita un’intervista in cui Sophie si dice pronta anche a svelare cose personali nel corso della sua permanenza in Casa. C’è però chi critica la presenza dell’ex tronista nel cast, come la ‘collega’ Samantha Curcio. Un fan le ha chiesto su Instagram cosa ne pensasse della presenza della Codegoni tra i concorrenti del reality e la Curcio, schietta come sempre, ha detto la sua.

“Cosa penso di Sophie al GF Vip? Questa domanda me l’avete fatta in tantissimi. Mi piace prendere posizioni, schierarmi e dire la mia. – ha esordito, dicendo la sua – Partendo dal presupposto che parlo per quello che ho visto di lei sul web o nelle interviste di vari siti, non mi sembra una diciannovenne che spicchi per chissà quale dote particolare.”

Samantha Curcio contro Sophie Codegoni: “Non ha argomenti”

Samantha Curcio dice poi di Sophie Codegoniche “Non mi sembra una ragazza che faccia la differenza per qualcosa in particolare, poi sicuramente ci sarà un motivo per il quale gli autori hanno scelto lei.” A dare fastidio all’ex tronista anche il fatto che la Codegoni ha annunciato che parlerà dei motivi della rottura con Matteo Ranieri, sua scelta a Uomini e Donne, proprio nella Casa.

Samantha ha perciò aggiunto: “Parlare della rottura con Matteo dopo 8 mesi in tv lascia pensare che non ha argomenti, ha diciannove anni e si è omologata da un punto di vista estetico. Può essere definita bella o non bella, quello è soggettivo. Non trovo carino tirare in ballo Matteo. Poi magari ci sconvolge tutti”, ha dunque tuonato l’ex tronista, da poco tornata single.

