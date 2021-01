Samantha De Grenet/ Confessa alla Mello: “Il tumore al seno? Notai uno strano bozze e…”

Samantha De Grenet nella casa del Grande Fratello Vip 2020 continua a far discutere. Dopo la lite con Stefania Orlando, il confronto con Antonella Elia durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ingresso della ex fidanzata di Leonardo Pieraccioni non è passato inosservato visto che si è subito confrontata, anche duramente, con la collega Stefania Orlando che ha definito “psicopatica”. Una parola che non è affatto piaciuta alla conduttrice Rai che è rimasta molto delusa dal suo comportamento; la situazione tra le due è degenerata al punto che è stato tirato in causa anche il figlio della De Grenet che ha reagito malissimo arrivando a pronunciare frasi come “la ucciso”.

Per fortuna le due conduttrici si sono ritrovate e riappacificate con la Orlando che ha precisato: “mi dispiace. Se vado a urtare la sensibilità di un discorso familiare, io sono la prima a chiedere scusa. Se hai pianto per quella frase, mi dispiace. Io ho detto solo: ‘Sei anche una mamma’, non ho detto: ‘C’è tuo figlio che ti guarda a casa’. Volevo dire che oltre a essere una donna adulta, sei anche una mamma e sai perfettamente il valore delle parole. Se quella frase ti ha colpito particolarmente ti chiedo scusa”. La De Grenet ha accettato le scuse e ha replicato: “perfetto, dispiace anche a me se ti sei sentita offesa dalla parola pazzia. Ciò non toglie che non aveva il valore che hai dato tu. Spero che tu creda alla mia buonafede. Per me questa discussione finisce qua”.

“Samantha De Grenet sei un bullo di quartiere”: le accuse di Antonella Elia

Samantha De Grenet contro tutti. Dopo lo scontro con Stefania Orlando, che le due conduttrici hanno poi chiarito, durante una delle ultime dirette del reality show anche l’opinionista Antonella Elia ha puntato il dito contro di lei. Il motivo? Le frasi pronunciate dalla De Grenet verso la collega che non sono affatto piaciute alla Elia. “A me non bastano delle scuse fasulle. Tu hai detto tre volte ti uccido a Stefania. Fai attenzione a come parli. Tu non sei una nobile, sei un bullo di quartiere. Hai una presunzione e un’arroganza che ti tornano contro. Non mi dare mai più dell’imbecille” – ha chiosato la Elia con la De Grenet che ha replicato “io dico quello che voglio. Non mi interessa fare pace con te”. Uno scontro morto sul nascere visto che la De Grenet ha deciso di non replicare più alle accuse della Elia.

Intanto all’interno della casa la conduttrice si è lasciata andare ad una confessione su un momento molto difficile della sua vita: la lotta contro un tumore al seno. “Nel 2018, stavo al mare sdraiata vicino a una mia amica e sento un bozzo al seno. Lo faccio sentire anche alla mia amica, che mi dice: ‘Vatti a fare un controllino, così stai tranquilla’” – ha raccontato la De Grenet che ha esortato tutti alla prevenzione. “Devo dire che la prevenzione è fondamentale. Una diagnosi precoce, in alcuni casi, per alcune malattie, ti può salvare la vita. Bisogna fare i controlli almeno ogni anno. Se sei una persona che ha familiarità con un certo tipo di tumore, un’ecografia ogni sei mesi male non fa” – ha concluso la De Grenet.



