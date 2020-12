Samantha De Grenet/ Versione “cupido” con la coppia Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli

Samantha De Grenet in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip rischia seriamente di dover lasciare la spiatissima Casa di Cinecittà ancor prima della fine dell’anno. Nel frattempo, dopo un chiarimento con Stefania Orlando – a sua volta ignara di tutte le brutte parole che le sono state rivolte – la De Grenet negli ultimi giorni ha spronato sempre di più i due piccioncini della Casa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ad avvicinarsi sempre di più. “Sta nascendo questo amore o no?”, ha domandato alla giovane coppia vestendo i panni di “Cupido”. I due ragazzi, ancora molto restii a parlare di sentimenti, sono rimasti sul vago ritenendo la loro solo una bella amicizia. Ma Samantha non si è arresa ed anzi ha proseguito: “stareste anche meglio con qualche bacio. State bene insieme? Vi piacete fisicamente? Lasciatevi andare, la vivreste molto meglio!”.

Samantha ha trascorso questi ultimi giorni tra piccole crisi, chiarimenti ed una domanda ricorrente: durante questo Natale appena trascorso si trovava nel posto giusto o avrebbe dovuto essere con il suo amato figlio Brando? Quesito che ha interessato anche le altre mamme del reality che proprio ieri si sono ritrovate in veranda a parlare della gioia della maternità.

SAMANTHA DE GRENET ED IL CHIARIMENTO CON CECILIA CAPRIOTTI

Non sono mancati momenti di riconciliazione, negli ultimi giorni, e che hanno visto protagoniste Samantha De Grenet e Cecilia Capriotti. Quest’ultima ha lamentato all’amica di essere stata da lei ignorata volontariamente mentre si trovavano sedute a letto, per poi andare via con la new entry Sonia Lorenzini, alla quale la De Grenet sembra essersi molto legata. Nei primi giorni di permanenza i loro rapporti sono apparsi freddi nonostante la loro pregressa conoscenza, e Samantha ha motivato questo suo distacco per via del brutto momento che stava vivendo a causa delle liti in Casa. “Non ti avrei dato dell’energia positiva”, si è spiegata con l’amica. Cecilia, di contro, le ha spiegato di aver accettato di partecipare al reality anche per lei ma una volta dentro “non ho trovato la mia Samantha”.

A presenziare al loro chiarimento, anche Stefania Orlando, la quale si è sentita in qualche modo responsabile dei passati malumori della De Grenet ed ha ritenuto che sarebbe meglio non conoscere i concorrenti per non incorrere in eccessive aspettative. Alla fine, pur senza un reale chiarimento, Cecilia ha accettato la spiegazione dell’amica Samantha proseguendo così la loro convivenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA