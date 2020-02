Samantha De Grenet/ “Non volevo dire a mio figlio Brando del tumore ma..” (Verissimo)

Samantha De Grenet ha avuto un tumore al seno. Questa la dura ammissione che è stata costretta a fare in primis a se stessa, poi a suo marito e infine a suo figlio Brando. A quest’ultimo, da madre apprensiva qual è, non avrebbe voluto dire niente. Ma a un certo punto, dopo l’operazione, è crollata ed è stata ‘costretta’ a farlo. Brando è in Sardegna, mentre le viene asportata la massa tumorale. Al ritorno, suo padre gli dice che mamma è a letto perché “non sta bene”. Lei racconta quel momento sotto forma di cronaca: “Sento mentre sale le scale correndo. Quando mi vede, si paralizza. In modo molto leggero gli svelo che cosa mi era accaduto, ma senza pronunciare la parola tumore. Lui capisce che c’è qualcosa che va ‘oltre’. Provo a sminuire tutto, ma lui mi dice: ‘Mamma, ma hai un tumore?’. Lì sono crollata e ho raccontato la verità. Sono scoppiata in lacrime. Poi ho recuperato le forze e, piano piano, ho spiegato a Brando che era andato tutto bene”. Quando è uscito dalla stanza, però, non ha potuto fare a meno di esplodere in un pianto a dirotto. Un anno e mezzo dopo ne parla a Verissimo.

Samantha De Grenet racconta la malattia e il rapporto col figlio Brando

Questo il tema principale dell’intervista rilasciata a Chi da Samantha De Grenet, in cui la showgirl parla per la prima volta del rapporto tra maternità e malattia. Spesso si tende a fingere, pur di salvaguardare la serenità della famiglia. Più che fingere, in questo caso, Samantha e il marito hanno solo cercato di nascondere o sminuire una tragica realtà. Il loro bambino, però, è stato abbastanza perspicace da accorgersi subito che qualcosa non andava. Ed è stato lui, nella migliore delle tradizioni, a incoraggiare sua madre in un momento tanto difficile, spronandola indirettamente a lottare con tutte le sue forze contro quel male che minacciava di separarli.

La diagnosi e l’operazione

È il 20 luglio 2018, quando Samantha De Grenet, 48 anni, scopre di avere un tumore al seno. I primi ad apprendere la notizia sono i suoi familiari, a cominciare da suo marito. “Lui mi ha dato forza e speranza, ma dentro stavo male. Non volevo dirlo a mio figlio Brando. E pensare che tre giorni dopo sarei dovuta andare in Sardegna con lui… insieme con mio marito abbiamo deciso di non dirgli nulla. L’ho accompagnato in Sardegna e, nel mentre, ho organizzato l’operazione. Non volevo che il mio bambino vivesse quel momento. Così l’ho portato in nave con la mia amica, fingendo di essere serena. Ricordo una scena: lui arriva e gioca subito a calcio con gli amici. Io, intanto, ero al telefono per parlare dell’assicurazione per la mia vita, di medici, di biopsia, di sala operatoria. Da lontano lo guardavo e sorridevo piangendo”. Il racconto prosegue: “Riparto subito e lascio Brando in buone mani. Fisso l’operazione. Giorno 23 luglio”. Solo 72 ore dopo rispetto alla drammatica scoperta. L’operazione va a buon fine, e – al risveglio – Samantha può finalmente riabbracciare i suoi affetti più cari. Il fatto di essere intervenuti in tempo le evita di doversi sottoporre alla chemioterapia. Per lei, solo qualche ciclo di radio, e poi potrà tornare alla vita di sempre… solo più consapevole delle sue priorità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA