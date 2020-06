Samantha De Grenet si è fatta male/ Foto, “Lesione del tendine, ma non mi fermo!”

Pubblicità

Samantha De Grenet si è fatta male al gomito! A rivelarlo attraverso i social networks è stata proprio la showgirl che su Instagram ha postato una foto con tanto di fasciatura al gomito. Nonostante il dolore e la “brutta botta”, la De Grenet appare più bella che mai come confermano anche i messaggi dei fan che, più che guardare al gomito, si sono soffermati (giustamente) sulla bellezza della ex modella e conduttrice. “…è ufficiale! Mi sono fatta veramente male: epicondilite, edema, forte infiammazione e lesione del tendine…” ha scritto la De Grenet nella didascalia della foto in cui mostra la fasciatura del gomito. L’epicondilite, conosciuto anche come gomito del tennista, si presenta quando i tendini che collegano i muscoli dell’avambraccio alla parte esterna del gomito si infiammano.

Samantha De Grenet oggi: gomito del tennista

Samantha De Grenet però non si arrende. Nonostante il dolore e i lunghi mesi di ripresa che l’attendono, la showgirl non nasconde di essere più carica che mai ed è già pronta a recuperare. Sempre sui social ha scritto: “ora qualche terapia per arrivare a settembre e non rovinarmi un’ estate già tanto anomala…poi si interverrà!! Ma sempre avanti e sempre positive!!!Non mi ferma nessuno!😉”. Tantissimi i messaggi di affetto da parte dei fan che, venuti a conoscenza della cosa, hanno deciso di sostenere la bellissima Samantha tra cui “Auguri a presto”, “mi dispiace tanto stai attenta” e “mi dispiace…spero ti guarisci presto…ciao bellissima”. Molti dei messaggi però sottolineano la forma smagliante della De Grenet. “Complimenti sei stupenda” scrive un fan, mentre un altro scrive “Samantha sei bellissima”. Infine c’è chi pur nel dolore per via delle lesione al gomito le scrive: “E comunque anche se sofferente sei bella e trasmetti serenità”.

