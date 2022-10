Samantha, Deborah, Francis, Lucrezia figli Fausto Leali/ Tre mogli e due volte nonno

FAUSTO LEALI, CHI SONO I 4 FIGLI AVUTI DAI SUOI MATRIMONI?

Ci sarà anche Fausto Leali nel ricco parterre di ospiti di “Da noi a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1: ma, in attesa di scoprire cosa racconterà il cantautore originario di Nuvolento, cosa sappiamo della sua vita privata e della numerosissima famiglia che il 77enne artista si è costruito nel corso degli anni? Leali infatti ha avuto una vita sentimentale molto movimentata (sono ben tre le volte che il diretto interessato è convolato a giuste nozze) diventando così papà per ben quattro volte: anzi, cinque a voler essere precisi. Ma chi sono i figli di Fausto Leali e cosa sappiamo di loro?

Innanzitutto possiamo partire dicendo che quella di Fausto Leali non solo è un bellissimo esempio di “famiglia allargata” (come pure nel caso ancora più celebre di Al Bano Carrisi) ma anche di una vera e propria piccola tribù in cui, nonostante i normali dissapori e i bivi che la vita spesso pone di fronte a una coppia, ci si vuole davvero bene. Ma chi sono i componenti della famiglia di Leali, padre per ben quattro volte? Innanzitutto il cantautore lombardo è diventato papà una prima volta durante il matrimonio con Milena Cantù, durato circa 15 anni: dalla donna aveva avuto le due figlie Samantha (la primogenita) e Deborah.

LEALI E LA FAMIGLIA ‘ALLARGATA’: DUE NIPOTI E QUEL FIGLIO ‘ACQUISITO’ CHE…

Gli altri due figli di questa piccola tribù di cui si diceva sopra Fausto Leali li ha avuti dalle seconde nozze con Claudia Cocomello: da loro rapporto erano nati infatti prima Lucrezia e poi Francis Faustino. Una relazione molto forte e che è stata per anni un punto di riferimento nella vita dell’artista anche se pure in questo caso è stata scritta la parola fine. Oggi nella vita di Leali c’è l’ultima compagna, ovvero Germana Schena, la donna che l’ha portato per la terza volta all’altare nell’oramai lontano 2014 e nonostante un marcato gap d’età fra di loro (sono trenta gli anni di differenza tra Leali e la moglie).

Come è noto, la Schena era già diventata madre nel frattempo di Andrea che è dunque diventato, seppur acquisito, il quinto figlio di Fausto Leali che, dal canto suo, mostra di avere un cuore davvero grande se spesso non solo ha parole di affetto per ciascuno dei suoi figli e anche per Andrea, ma pure per le sue ex compagne. “L’amore è la cosa più bella di tutte: certamente ho avuto tre mogli ma l’amore delle precedenti rimane eterno” ha detto il diretto interessato pur specificando che il sentimento d’affetto più forte e indissolubile resta comunque quello verso la sua prole. E non solo dato che nel frattempo la famiglia Leali si è ulteriormente allargata con le prime due figlie, Samantha e Deborah, che l’hanno reso nonno…











