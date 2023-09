Samira Lui, chi è la concorrente Grande Fratello 2023/ Da hostess a professoressa dell’Eredità…

Chi è Samira Lui?

Samira Lui, nota showgirl, è pronta per entrare nella casa più spiata d’Italia: quella del Grande Fratello 2023! Quest’anno il conduttore Alfonso Signorini, accompagnato da Cesara Buonamici, avrà a che fare con un cast formato da persone comuni e vip e tra questi ci sarà anche Samira.

Samira Lui, classe 1998, è nata a Udine e grazie alla sua bellezza e alla sua passione per la moda nel 2017 ha vinto il titolo di Miss Friuli-Venezia Giulia. Prima di intraprendere la sua strada nel mondo della televisione, Samira ha studiato e ha lavorato a lungo come hostess, poi dopo il successo del 2017, ha ottenuto un posto di lavoro importante su Rai 1 nei panni di professoressa del programma “L’eredità”. Nel 2022 Samira è diventata ancora più popolare sul web grazie alla sua partecipazione a “Tale e quale show” in cui ha interpretato i panni di Jennifer Lopez e Grace Jones. Il sogno di Samira è quello di diventare un’attrice di successo e quale modo migliore per perseguire il suo sogno se non entrare nel cast della casa più spiata e amata d’Italia? Per lei, il Grande Fratello sarà un grande esordio televisivo ma non aspettatevi alcuna storia d’amore!

Samira Lui, nuova concorrente del Grande Fratello 2023

Samira Lui entrerà a far parte del cast del Grande Fratello 2023 ma il suo cuore è già impegnato! Nonostante la sua giovane età e l’imprevedibilità della vita, la showgirl sembra molto innamorata dell’attuale fidanzato Luigi Punzo quindi niente love story all’interno della casa più spiata d’Italia!

La stessa showgirl su Instagram aveva scritto in merito al fidanzato: “Sei stato, sei e sarai per sempre il mio compagno di vita”, parole che non lasciano spazio a nessun altro. Indubbiamente però ci sarà molto da aspettarsi riguardo agli outfit; Samira Lui è appassionata di moda e all’interno del suo profilo Instagram, che conta più di 156mila followers, non perde mai occasione di sfoggiare i suoi outfit migliori, in più la showgirl è una grande fan di Rihanna e sa cantare molto bene tutti i suoi brani. Il passato della showgirl invece nasconde qualche ferita e momenti dolorosi di cui ci renderà partecipi pian piano durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia e nel frattempo largo spazio anche alle sorprese; indubbiamente dopo qualche mese sarà emozionante vedere la showgirl riabbracciare il suo “compagno di vita” e chissà che non vengano a farle una sorpresa anche l’amico e conduttore televisivo Flavio Insinna e il collega Andrea Cerelli.

