Sammy Hassan, Uomini e Donne/ Gianni Sperti: “Giovanna è innamorata di lui”

Sammy Hassan torna ad essere protagonista di Uomini e Donne. Come vi abbiamo già raccontato, Sammy è la scelta di Giovanna Abate, ma nella puntata odierna del dating show di canale 5, il corteggiatore tornerà al centro dello studio per confrontarsi con la tronista scontrandosi anche con l’alchimista Davide Basolo, sempre più insofferente nei confronti del 35enne. Un Sammy sorridente e sereno arriverà in puntata e non mancheranno le frecciatine che lancerà a Giovanna la quale, pur provando un interesse sempre più forte nei suoi confronti, esorterà Sammy a non allargarsi, ridimensionando il suo atteggiamento. Tra una battuta e uno scambio di sorrisi e sguardi, tuttavia, Sammy porterà a casa la difesa di Gianni Sperti, convinto che il corteggiatore si stia comportando bene nei confronti di Davide.

GIOVANNA ABATE INNAMORATA DI SAMMY HASSAN?

Dalle poche anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne pubblicate da Witty Tv, sembrerebbe che l’esterna tra Sammy Hassan e Giovanna Abate sia andata bene. La tronista, tuttavia, ine sterna con il 35enne, a detta di Gianni Sperti, avrebbe avuto un atteggiamento maleducato nei confronti di Davide Basolo. Il motivo? Giovanna, secondo l’opinionista, sarebbe innamorato di Sammy. “lei ride di fronte a tutte le cose che fa Sammy e questo perchè, secondo me, è innamorata di Sammy”, saranno le parole di Gianni. La Abate smentirà ribadendo di non essere affatto innamorata di Hassan. Sarà vero? Dalla scelta fatta, probabilmente, Gianni aveva ragione.



