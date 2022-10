Samsung Galaxy S23, ecco come sarà/ Fotocamera, dimensioni, display: i rumors

Il prossimo mese di gennaio, o comunque a inizio anno 2023, debutterà sul mercato come da copione il nuovo Samsung Galaxy, precisamente il modello S23. Tante le indiscrezioni circolanti in queste ultime settimane, aumentate con l’avvicinarsi alla data fatidica d’uscita, e fra le tante notizie emerse, vi è anche quella che conferma i tre diversi modelli dello stesso dispositivo, leggasi standard, Plus, e l’Ultra (nome quest’ultimo che potrebbe anche essere utilizzato da iPhone 15). In merito al design invece, i primi render emersi del Samsung Galaxy S23 e basati sulla voci preliminari degli ultimi mesi, mostrano un dispositivo con una sporgenza nelle fotocamere meno evidente, nonché un look più minimalista rispetto alla tradizione.

Bruce Willis vende diritti di immagine a società deepfake/ Così continuerà a recitare

Per quanto riguarda l’hardware ci saranno importanti migliorie sia a livello di processore quanto di fotocamera, per uno smartphone che come sempre andrà a concorrete con i top di gamma del settore, a cominciare dal rivale storico iPhone. Tornando al design, stando al modello che troviamo nel render (foto pubblicata anche su questa pagina), quello “standard”, notiamo la fotocamera posteriore con tre sensori con una disposizione, come ricorda Wired, “a semaforo”, che fuoriesce di qualche millimetro dalla superficie della back cover.

Licenze software in cloud/ Sbarca anche negli Usa la battaglia contro le pratiche anti-concorrenziali

SAMSUNG GALAXY S23, ECCO COME SARA’: DIMENSIONI E DISPLAY

Le dimensioni dovrebbero essere le stesse dell’S22, anche perchè il display sarà lo stesso, un Amoled da 6.1 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. A livello di chip troviamo invece lo Snapdragon 8 Gen 2 e l’Exynos 2300 a seconda delle versioni. Il Galaxy S23 Plus avrà una diagonale da 6.6 pollici, sempre con display da 120 Hz, e dimensioni da 157.7 x 76.1 x 7.6 mm, contro le 157.4 x 75.8 x 7.6 mm, del modello “classico”.

Infine il design di Samsung Galaxy S23 Ultra che sarà molto simile al modello attuale, con le differenze principali nella fotocamera posteriore che avrà sensori più grandi, e due oblò più piccoli, oltre a dimensioni di 164,4 x 78,1 x 8,8 mm. Il display, come spiega Wired, potrebbe essere da 6.8 pollici con 2000 nits (stessa prestazione dell’iPhone 14 che ha uno schermo prodotto da Samsung), mentre il sensore principale dovrebbe essere addirittura da 200 megapixel.

Echo Dot, la nuova generazione dei dispositivi Amazon/ Info, prezzi e disponibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA