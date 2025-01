Come da programmi è andato in scena nella giornata di ieri l’evento Unpacked 2025 attraverso cui è stato svelato il Samsung Galaxy S25, il nuovo top di gamma della multinazionale sudcoreana, rivale diretto di iPhone 16. Tre i modelli svelati, leggasi il base, quindi il + e l’Ultra, quest’ultimo il modello di punta e dalle prestazioni più elevate. La prima grande novità, come già anticipato da tempo, e che in tutti e tre i modello è stato montato il processore Snapdragon 8, con prestazioni quindi notevolmente aumentate rispetto alla generazione di S24. Si tratta di un incremento di potenza che sarà visibile in particolare nell’utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale, e che permetterà all’utente di svolgere funzioni anche complesse in maniera molto veloce ed agevole.

Ancora una volta proprio l’IA è stata il fulcro della presentazione del nuovo Samsung Galaxy S25, ed in particolare dell’Ultra, che presenta un tasto laterale che permetterà di richiamare all’ordine la Gemini AI (appunto l’intelligenza artificiale di Samsung), e che sarà collegata ad una serie di azioni come ad esempio la condivisione di Gif tramite un solo tap, ma anche l’assistente alla scrittura, quello di disegno, per elaborare testi e immagini, e molto altro ancora: insomma, ancora una volta il Samsung Galaxy si mostra tutt’uno con l’IA, e ciò non potrà che rendere felici i futuri proprietari dello stesso telefono intelligente.

SAMSUNG GALAXY S25, IL COMPARTO FOTOCAMERA E LO SCHERMO

Novità anche per quanto riguarda il comparto fotografico, dove troviamo la fotocamera principale da ben 200 megapixel che registra video in HDR, e che sfrutta anche altre funzioni come quella per l’audio che permette di isolare determinati suoni specifici durante i filmati. Alla fotocamera sono poi associate tutta una serie di feauture come ad esempio Log Video, ma anche Diaframma Virtuale, che permetteranno di regolare al meglio una serie di dettagli degli scatti e dei video realizzati.

La principale fotocamera sarà accompagna da un sensore da 50 megapixel ultra grandangolare, quindi due obiettivi con zoom ottico, e infine ci sarà la selfie cam, la fotocamera frontale, da 12 megapixel. Tutti i display dei tre modelli del Samsung Galaxy S25 sono con tecnologia OLED, ma il migliore sarà ovviamente sull’Ultra, che prevede una diagonale di 6,9 pollici con refresh da 120 Hz e QHD+ Dynamic. La batteria, invece, sarà di 5.000 mAh con ricarica rapida.

SAMSUNG GALAXY S25, I PREZZI E LE PROMOZIONI

Infine i prezzi. Partiamo con il dire che il nuovo Samsung Galaxy S25 è disponibile già da ieri e ha un prezzo entry level di 929 euro per la versione standard con storage da 128 gigabyte. Si sale a 989 euro per quella da 256 e a 1.109 per quella da 512 GB. Il modello plus avrà invece un prezzo d’attacco di 1.189 euro per lo storage da 256 gigabyte (il taglio da 128 non c’è), che diventano 1.309 per il modello da 512 Gb. Infine il top di gamma, l’Ultra, che parte da 1.499 euro per il modello da 256 giga, quindi 1.619 euro per la versione da 512 e infine 1.859 euro per il modello da un terabyte.

Se i prezzi vi spaventano ci sono comunque delle promozioni attive fino al prossimo 6 febbraio 2025, e che prevedono la possibilità di acquistare il Samsung Ultra da 1Tb al prezzo di quello da 512 GB, ma anche quello da 512GB al prezzo del 256. E lo stesso vale anche per l’S25+ da 512, nonché l’S25 standard da 512 e 256GB. Ricordiamo infine che il Samsung Galaxy S25 sarà disponibile nelle colorazioni argento, navy, blu e mint nei modelli S25 e S25 Plus, mentre la serie Ultra ha dei colori dedicati “titanium”, leggasi l’argento, il nero, il bianco e il grigio.