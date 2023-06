Samsung Galaxy Z Fold e Flip 5/ Dalla fotocamera ai display: tutte le novità in arrivo

A fine luglio, fra poco più di un mese (27 luglio a Seul), verranno svelati i nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung. L’azienda sudcoreana è la leader nel settore dei “foldable” di conseguenza sta continuando ad aggiornare la sua linea con nuovi prodotti ogni anno. Nelle ultime settimane sono trapelate online, come ricorda Wired, numerosissime indiscrezioni a riguardo, di conseguenza ogni segreto dei prossimi pieghevoli Samsung sembrerebbe essere stato svelato. Per quanto riguarda il Samsung Galazy Z Fold 5 dovrebbe essere prevista una cerniera più solida e una piega meno evidente delle precedenti generazioni, un aspetto su cui la multinazionale asiatica sta lavorando con costanza fin dal primo modello, ottenendo di volta in volta sempre più miglioramenti.

Ci dovrebbe inoltre essere la certificazione ip58, dove il numero 5 fa riferimento alla polvere, di modo che si possa evitare che anche delle piccole impurità possono introdursi nel meccanismo di apertura-chiusura, provocando dei problemi. Per quanto riguarda l’aspetto hardware, invece, il display esterno dovrebbe essere da 6,2 pollici, mentre quello esterno da 7,6, inoltre ci sarà un chip Snapdragon 8 Gen 2 con 12 GB di RAM, con una memoria interna che sarà invece fino ad un gigabyte.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD E FLIP 5: LO SCHERMO QUASI “RADDOPPIA” SUL NUOVO FLIP

Nessuna novità infine per quanto riguarda il sensore fotografico principale, che dovrebbe avere una risoluzione sempre da 50 megapixel, così come già visto sullo Z Fold 4. Ci dovrebbero però essere dei miglioramenti per quanto riguarda le condizioni più complicate in cui scattare le foto. Novità sono attese anche per il Samsung Galaxy Z Flip 5 che avrà un display esterno ben più grande rispetto a quello montato attualmente, passando da 1.9 pollici fino a 3.2, ripercorrendo quindi quanto già fatto con il Razr Ultra di ultima generazione.

Le applicazioni, ricorda ancora Wired, occuperanno tutta la superficie disponibile e ci saranno delle ottimizzazioni ad hoc per quelle di Google. Anche in questo caso il chip montato sarà lo Snapdragon 8 Gen 2 con 12 GB di RAM, e anche in questo caso avremo la certificazione ip58. La fotocamera principale sarà infine da 12 megapixel con un sensore ultragrandangolare della stessa risoluzione.











