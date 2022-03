Samuel e Valentina, chi sono? Coppia Ultima Fermata/ Divorziano o tornano insieme?

Samuel e Valentina sono una coppia che sarà protagonista della seconda puntata di Ultima Fermata, il programma condotto da Simona Ventura che mette davanti ad un bivio coloro che sono in crisi. La loro storia è stata raccontata in occasione della puntata d’esordio. I due sono sposati da sei anni e hanno due figlie, ma ciò non basta affinché la vita sia rose e fiori. Lui, infatti, è troppo autoritario a detta della moglie, che ha deciso di dire “basta”: non vuole più fare la vita da mamma casalinga. È per questo che ha mandato al marito la lettera di divorzio.

A giocare un ruolo centrale nel futuro della coppia è Stefano, un amico di famiglia che spesso trascorre del tempo nella loro casa, anche di notte. Tra lui e Valentina non sembra esserci stato nulla finora, ma non è detto che non possa scattare qualcosa in più. “In Stefano ho trovato molte cose che mi hanno fatto aprire gli occhi”, ha ammesso la donna nel corso di un confronto con il marito nella prima puntata.

Samuel e Valentina, chi sono? Coppia Ultima Fermata: la scelta finale

Samuel e Valentina, la coppia protagonista della seconda puntata di Ultima Fermata, è dunque arrivata ad un momento critico. I due dovranno decidere definitivamente, di fronte alla conduttrice Simona Ventura, se procedere con il divorzio consensuale, come richiesto da lei, oppure se tornare insieme. Un bivio importante, anche per il futuro della loro famiglia: le gemelline che hanno messo al mondo sono ancora in tenera età. Riusciranno a mettere da parte per loro i contrasti o preferiranno prendere ognuno una strada diversa?

Le anticipazioni, in tal senso, non fanno ben sperare. La coppia in occasione di questa avventura ha continuato a litigare, anche in virtù della posizione che ha assunto l’amico Stefano. Il divorzio potrebbe forse aprire un nuovo scenario nella vita di Valentina, che ha capito di non sentirsi a suo agio ad essere soltanto “moglie” e “mamma”. Samuel, da parte sua, si è mostrato dispiaciuto, ma chissà se sarà pronto a cambiare. La scelta finale è ad un passo.











