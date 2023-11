Samuel Peron: “Ballando con le stelle? Sono come la tappezzeria”/ “Simona Ventura stacanovista”

Samuel Peron, storico ballerino di Ballando con le Stelle, è stato ospite questa mattina del programma di Rai Uno, Uno Mattina. Le prime parole sono state per l’edizione 2023 dello show danzante di casa Rai Uno, durante il quale Samuel Peron ha come partner d’eccezione la nota Simona Ventura: “Simona Ventura è una stacanovista di prima categoria, pensavo che fosse Milly la stacanovista per eccellenza, io so l’orario in cui entro in studio ma non so quando esco”. E ancora: “Con Simona Ventura ci divertiamo tantissimo. Lei mi ha detto ha studiato ritmica e danza classica da bambina quindi è un bagaglio culturale che si porta appresso è un po’ come quando impari ad andare in bicicletta”.

“Ballando è una lavatrice – ha proseguito Samuel Peron – con la centrifuga sempre accesa, in brevi tempi devi preparare una coreografia che va mostrata in diretta su Rai Uno il sabato sera. E poi devi sapere che il mercoledì Milly vuole vederla già in studio quindi se tu vieni a Ballando devi prepararti la coreografia il lunedì e il martedì”. Samuel Peron scherza sulla sua presenza a Ballando con le stelle: “Io faccio Ballando con le stelle da 17 edizioni, faccio parte dell’arredamento, spostano i mobili e spostano me”.

SAMUEL PERON: “HO INIZIATO A BALLARE DA QUANDO HO 4 ANNI”

Su quando ha mosso i primi passi nel mondo della danza e del ballo: “ho iniziato a ballare quando avevo 4 anni per una passione dei miei genitori, io ero timidissimo quindi il ballo è stata una terapia che mi ha aiutato a crescere e uscire dalle mie timidezze e paura. Ballando è una bellissima accademia, in queste 17 edizioni mi sono formato e ho vissuto il mondo della televisione e poi lavorando con Milly che è una regina del sabato sera ho imparato tantissimo”.

Infine sulle sue origini venete: “Io amo la mia terra, abbiamo il mare, le montagne, le colline”. Sulla sua Verona: “E’ una bomboniera, ci sono eventi, spettacolo, ci sono Romeo e Giulietta, la storia…”

