Samuel Peron ‘bersagliato’ all’Isola dei Famosi 2024: “E’ pesante e ripetitivo”/ Il naufrago: “Anche Alvina…”

Mentre la semifinale dell’Isola dei Famosi 2024 ci sta accompagnando negli ultimi verdetti tra finalisti ed eliminati, non poteva mancare un focus su uno dei concorrenti più iconici di questa edizione: Samuel Peron. Un grande professionista, diligente, volenteroso; ma a quanto pare il suo carattere da grande lavoratore e professionista sfocia talvolta in aspetti non proprio affini al benestare dei suoi compagni di viaggio.

Vladimir Luxuria ha posto all’attenzione di Samuel Peron un video in cui i naufraghi, parlando di lui, hanno messo in evidenza il suo carattere a volte ripetitivo, altre volte pressante e pesante. Il maestro di danza, ultimata la visione, non si è però tirato indietro rispetto alle ‘accuse’: “Sul pesante posso anche capirlo perché alla fine quando la mattina mi sveglio già programmato tutto, è una mia forma mentis. Sul fatto di essere ripetitivo è anche vero… Ho parlato con tutti e può essere che si ritorna a parlare di cose già dette”.

Alvina Verecondi Scortecci era in prima linea nel video mostrato all’Isola dei Famosi 2024 quando si è trattato di definire pesante Samuel Peron. Per l’appunto, Vladimir Luxuria l’ha dunque incalzata per scoprire se il parere fosse ancora quello. “Direi di sì, glielo dico sempre che è di una pesantezza infinita ed è anche ripetitivo…”. A questo punto, il maestro di danza si è leggermente infastidito: “Guarda che anche tu non sei da meno!”.

Non poteva però mancare una voce in favore di Samuel Peron, e chi se non Iva Zanicchi che con il maestro di danza ha vissuto una meravigliosa esperienza a Ballando con le stelle. “Hai fatto un percorso meraviglioso, sono ingrassata guardandoti, tu invece sei tutto naso! Però sei bello, sei forte. Io voglio dire una cosa, tu sei più di un uomo: Samuel è una persona onesta ed è un professionista incredibile…”. La cantante, generando l’ilarità dello studio, ha poi aggiunto: “Un po’ pesante lo è… Però aspettate, nel senso che è talmente meticoloso e professionale!”.

