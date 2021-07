Samuele manda in crisi Natascia a Temptation Island/ “Devo capire se sono innamorata”

Le confidenze di Natascia a Samuele rischiano di compromettere la sua storia con Alessio

Samuele è il tentatore di Temptation Island 2021 che si è avvicinato a Natascia, la fidanzata di Alessio. Tra i due, puntata dopo puntata, è scattata una grande complicità che ha spinto la ragazza a fare delle confessioni anche importanti sul suo rapporto col fidanzato Alessio. Dopo aver raccontato dei problemi di natura sessuale, Natascia durante l’ultima puntata si è aperta a tal punto da rivelare al tentatore: “per essere felici bisogna essere coraggiosi. Non sto più a pensare a quello che pensa lui di là, devo capire se sono ancora innamorata di lui, che è stato l’amore più grande, o solo del ricordo di quella relazione”.

Si tratta di confidenze importanti quelle che Natascia di “Temptation Island” ha voluto condividere col single Samuele con cui ha instaurato un rapporto davvero speciale. La fidanzata di Alessio ha poi proseguito dicendo sul ragazzo: “lui è troppo pesante, pensava fossi una ragazza più seria. Con lui però ho perso tutta la privacy”.

Natascia e Samuele, complicità a Temptation Island 2021 cresce ma…

Le parole di Natascia a Temptation Island 2021 fanno letteralmente infuriare il fidanzato Alessio che, durante il falò dei fidanzati, scoppia dicendo: “non lo accetto più, ora basta, sono io che porto avanti la relazione. Non riesco ad accettare i comportamenti di lei, sto cercando motivi per non andare via senza di lei ma non li trovo”. A questo punto non è dato sapere cosa succederà tra i due anche perchè Natascia ha accettato anche l’invito di Samuele per una serata di sushi e vino.

A sorpresa però è proprio Natascia a cambiare ancora una volta le carte in tavole rivelando durante l’ultimo falò delle fidanzate: “ho avuto un’illuminazione: ho capito che ci sono delle cose che lui ha fatto che non ho mai perdonato ma che, alla fine, erano solo richieste d’attenzione, e così ho fatto anche io. Io questa storia la voglio salvare, perché ne vale la pena. Si sbaglia in due sempre. Mi sono fatta delle domande e mi sono chiesta il perché siamo arrivati a farci del male”. Che dire: il single Samuele è servito a Natascia per capire che è ancora innamorata del fidanzato Alessio?

