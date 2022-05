Sandra Milo/ “Ho cominciato a lavorare che avevo 12 anni e non mi sono più fermata..”

Sandra Milo racconta “Quelle brave ragazze”, il nuovo show con Orietta Berti e Mara Maionchi

Sandra Milo è prontissima per una nuova avventura televisiva con il programma “Quelle brave ragazze” con Orietta Berti e Mara Maionchi. Un nuovo show televisivo targato Sky che racconta il viaggio on the road di queste tre professioniste che hanno trascorso un lungo viaggio all’insegna della libertà, della scoperta e della trasgressione. Una nuova bellissima esperienza per l’attrice, musa di Federico Fellini, che ha rivelato: “ritrovare in qualche modo la propria giovinezza è stato bellissimo”. L’attrice è stata con Orietta Berti e Mara Maionchi dodici giorni in giro per la Spagna condividendo una bellissima esperienza a stretto contatto con due nuove amiche speciali.

L’attrice, ospite di Mara Venier a Domenica In per lanciare il programma, non ha nascosto il suo desiderio di amore e ha rivelato in anteprima assoluta di aver incontrato un mago che le ha rivelato che preso si sposerà con un misterioso dentista. “Ha detto che entro l’anno mi sposo di nuovo e Mara Maionchi e Orietta Berti mi hanno promesso di fare le damigelle al matrimonio” ha detto la Milo.

Sandra Milo oggi: “sono talmente proiettata nel presente che non mi fermo a pensare al passato”

Sandra Milo è una delle attrici di maggior successo della storia del cinema italiano. Icona senza tempo, la Milo è stata la musa e l’amante di Federico Fellini, ma anche una delle donne più invidiate d’Italia. Dalle pagine di Vanity Fair, la simpaticissima attrice ha confessato: “sono talmente proiettata nel presente che non mi fermo a pensare al passato. È sempre bello parlare, raccontarsi: credo che sia importante, per chi legge, avere un piccolo vantaggio, una conferma ai propri pensieri, un incoraggiamento. Le interviste, però, le conservo tutte in degli scatoloni di cartone che ho casa. Adesso ne ho due sotto al letto perché non so più dove metterle”.

Salvatrice Elena Greco, questo il suo vero nome all’anagrafe, nonostante abbia compiuto 88 primavere, è sempre desiderosa di nuove avventure da vivere e condividere. “Ho cominciato a lavorare che avevo 12 anni e non mi sono più fermata. Il lavoro è essenziale non solo perché è necessario per la sopravvivenza, ma anche perché dà un senso alla tua vita, ti spinge alle conquiste, alla sfida con te stesso. Nella vita trovi sempre qualcosa da fare quando hai dei grandi interessi” – ha precisato la Milo che alla veneranda età di 88 anni non smette di provocare rivelando – “d’estate dormo completamente nuda, se mi alzo non mi vesto e mia figlia mi rimprovera perché possono vedermi i vicini, ma a me non importa, è un problema loro. Io sto bene col mio corpo”.











