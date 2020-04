Sané alla Juventus?/ Calciomercato, il tedesco lascerà il City: Paratici ci prova

Pubblicità

Leroy Sané ha cambiato agente, ed è ufficialmente nel mirino di tante squadre per la prossima sessione di calciomercato. Potrebbe provarci anche la Juventus che, come noto, è a caccia di giocatori per aumentare la qualità offensiva; la notizia sostanzialmente certa è che in estate (al netto degli eventuali slittamenti dovuti al Coronavirus) il tedesco lascerà il Manchester City. Lo ha confermato anche il suo nuovo agente Damir Smoljan che, parlando a Sport Bild, ha fatto sapere di essere pronto a intavolare trattative con il suo assistito e messo un paletto abbastanza importante: “In Germania il Bayern Monaco è l’unico club che Leroy considera adatto perché il suo grande obiettivo è vincere la Champions League”. Un ritorno in patria (ricordiamo che il ragazzo si è affermato nello Schalke 04) sembrerebbe la cosa più scontata, ma non è detto che l’attuale capolista della Bundesliga voglia fiondarsi sul ragazzo: stuzzica l’idea di comporre un pacchetto di esterni con il connazionale Serge Gnabry ma ci sono altre esigenze di cui la società deve tenere conto.

Pubblicità

A questo punto, la Juventus ci può provare: volendo al momento escludere il Bayern, è chiaro che Sané si riferirà per il suo futuro a squadre che possano vincere concretamente la Champions League. La lista è lunga, e anche guardando a chi potrebbe aver bisogno di un giovane laterale con la capacità di segnare (due stagioni in doppia cifra con il Manchester City) impiegheremmo un po’ di tempo a srotolarla. Per i bianconeri sarebbe un colpo davvero interessante: Sané gioca prevalentemente a sinistra ma non è affatto escluso che Sarri possa invece impiegarlo dall’altra parte (anche perché tecnicamente sulla fascia mancina ci sarebbe un certo Cristiano Ronaldo), alternandolo con Douglas Costa per un tandem di giocatori fumantini e con la capacità di saltare l’uomo. Tecnicamente poi il tedesco potrebbe idealmente spianare la via a Pep Guardiola, che ne ha esaltato il talento in Premier League: non si sono placate le voci che vorrebbero il catalano sulla panchina della Juventus entro il 2021.

Pubblicità

Dal punto di vista economico, questa potrebbe essere l’estate giusta per fiondarsi su Leroy Sané: primo, perché l’emergenza Coronavirus e il mese abbondante di stop hanno impoverito le casse delle società e portato con tutta probabilità ad un calciomercato al ribasso. Secondo, perché quest’anno Sané ha giocato 70 minuti: pronti via, si è rotto il crociato nel Community Shield (era inizio agosto), era rientrato a fine febbraio per un tempo e mezzo nell’Under 23 ma non ha fatto in tempo a tornare tra i convocati di Guardiola. Inevitabile che i dubbi sulla sua tenuta fisica possano esserci, anche se stiamo parlando di un ragazzo di 24 anni l’inattività forzata non può che “imporre” uno sconto o quantomeno provare a chiederlo. Terzo, il Manchester City al momento non giocherebbe le coppe: tanti dei suoi giocatori potrebbero chiedere la cessione, un Sané già contemplativo di alternative di livello andrebbe via con meno degli 80 milioni che attualmente rappresentano la base d’asta. Riguardo l’ingaggio, siamo poco sopra i 5,5 milioni l’anno: una cifra che, anche venendo ritoccata, sarebbe a portata del tetto salariale della Juventus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA