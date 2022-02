Sangiovanni e Fiorella Mannoia, cover “A muso duro”/ Omaggio a Pierangelo Bertoli (Sanremo 2022)

SANGIOVANNI, COVER “A MUSO DURO” A SANREMO 2022

Fiorella Mannoia approda sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022 per accompagnare Sangiovanni nella serata cover: i due si esibiranno sulle note di “A muso duro” di Pierangelo Bertoli. Una scelta sorprendente per il giovane cantante, divenuto famoso grazie alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il brano infatti è del 1979, seppure il messaggio sia senza tempo. È una vera e propria denuncia nei confronti del mondo discografico, che si cura esclusivamente delle vendite e dei profitti, in sintesi degli aspetti prettamente commerciali della musica. Il cantastorie, con le sue parole, volle in quel tempo ritornare alla purezza dell’arte come espressione dei sentimenti dell’artista, piuttosto che come fonte di lucro.

Una causa che sia il giovane Sangiovanni sia la straordinaria Fiorella Mannoia hanno voluto fare propria nel corso di questa nuova edizione del Festival di Sanremo 2022. L’attesa per scoprire cosa ne uscirà è tanta, dato che i due interpreti sono molto diversi tra loro. È plausibile ritenere che il cantante in gara, con questa scelta, abbia cercato di abbracciare un pubblico lontano dalla sua musica, nonché ovviamente più vicino a quello della sua accompagnatrice, tra le più amate nel mondo della canzone italiana.

SANGIOVANNI E FIORELLA MANNOIA AL FESTIVAL DI SANREMO 2022

L’ospite di Sangiovanni per la serata cover di Sanremo 2022 è Fiorella Mannoia: i due cantanti si esibiranno sulle note di “A muso duro”, brano del 1979 di Pierangelo Bertoli. Non è certamente la prima volta che la celebre voce femminile sale sul palco dell’Ariston. Da concorrente lo ha fatto in cinque occasioni. La prima nel 1981 con “Caffè nero bollente”, che si classificò undicesima ma che entrò nella storia della musica italiana per la sua audacia. Nel 1984, invece, presentò “Come si cambia”, altro brano di grande importanza per la sua classifica, ma anche questa volta dal punto di vista della classifica non andò bene: soltanto un quattordicesimo posto. È andata meglio nel 1987 con “Quello che le donne non dicono”: ottavo posto e premio della Critica. Un anno dopo ancora una partecipazione con “Le notti di maggio”, con cui conquistò il secondo premio della Critica consecutivo e il decimo posto. Soltanto nel 2017, a distanza di diversi anni dalle prime partecipazioni, riuscirà ad entrare nel podio, con “Che sia benedetta”, arrivando seconda.

In diverse occasioni Fiorella Mannoia è stata sul palco dell’Ariston come super ospite. Nel 2000, quando interpretò i brani “Il pescatore” e “Oh che sarà”, e nel 2019, quando cantò per la prima volta “Il peso del coraggio” e duettò con Claudio Baglioni su “Quello che le donne non dicono”. Nel 2014 invece ha affiancato nella serata cover Frankie hi-nrg mc nell’interpretazione del brano “Boogie”, un omaggio a Paolo Conte.

CHI È SANGIOVANNI? UNA CARRIERA BREVE MA INTENSA

Sangiovanni, che si esibirà su “A muso duro” al fianco di Fiorella Mannoia nella serata cover, è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2022. L’artista ha soltanto 19 anni ed una breve carriera alle spalle: il suo successo è, infatti, iniziato nel corso della ventesima edizione di Amici, in cui si è posizionato al secondo posto dietro la ballerina Giulia Stabile, con cui ha una relazione nata proprio tra i banchi del talent show di Maria De Filippi. È stato il vincitore della sua categoria.

Giovanni Pietro Damian, questo il suo nome all’anagrafe, ha conquistato tutti, soprattutto tra il pubblico più giovane, per le sue hit fresche e capaci di entrare fin dai primi ascolti nella memoria: “Lady”, “Tutta la notte” e “Hype” tra le altre. Al Festival di Sanremo porta il singolo “Farfalle”,



