Sangiovanni: “Ho un pezzo figo per Sanremo”/ “Voglio cercare di sorprendere”

Sangiovanni: “A Sanremo porto un brano figo”

Sangiovanni è già pronto per Sanremo. Ospite della terza puntata del live di X Factor 2022, il cantante assicura di avere un brano pronto per Sanremo. Nel corso della Suite di 102.5, l’ex concorrente di Amici ha spiegato: “Per Sanremo ho un pezzo più figo di fluo”. Il primo ospite della terza serata del talent show di Sky si è esibito con il suo ultimo singolo “Fluo”. Poi, in collegamento da X Factor con Matteo Campese, ha spiegato: “In questo periodo sono un po’ stanco. Sto facendo tanta musica e sto girando una serie tv in cui interpreto me stesso”

Il suo ultimo singolo, “Fluo”, è uscito ottobre: “Fluo parla di quelle situazioni difficili in sui stai “sotto” e cerchi un modo per rialzarti. È un proseguo del mio album “Cadere volare”, a volte basta vedere la vita da un’altra prospettiva per cambiare le cose”. Sangiovanni però pensa già al futuro: ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha “spoilerato” il suo prossimo progetto: “Per Sanremo ho un pezzo più figo di “Fluo”, svela. “Con “Farfalle” ho già mostrato quell’aspetto, ora sto cercando una versione migliore di me. Se andrò a Sanremo sarà con qualcosa di diverso per cercare di sorprendere.”

Sangiovanni pronto a Sanremo 2023

Ad Amici, Sangiovanni è diventato l’idolo di tante ragazze e ragazzi in Italia. Ha inoltre trovato l’amore in Giulia Stabile, sua compagna nel talent show e allo stesso tempo vincitrice dell’edizione 2020. I due sono molto uniti, nonostante la giovane età. Lo stesso cantante ha raccontato: “La persona che ho al mio fianco sembra proprio la persona giusta per me”. Sangio, lo scorso anno è salito sul palco del Future Hits di Radio Zeta e nel 2023 è pronta a tornare a Sanremo, dove ha già partecipato.

Sangiovanni non ci sta a chi dice che la sua musica sia leggera. Alle critiche, ha risposto così: “La mia musica può sembrare leggera a un primo ascolto, nel senso più superficiale del termine… Ma questa è anche la mia forza. Spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni”. A Sanremo, il cantante ha promesso di portare un brano “figo”. Dunque, sarà uno dei volti del Festival della musica italiana anche nel 2023, dopo aver già partecipato nel 2022 con “Farfalle”, brano arrivato alla quinta posizione.

