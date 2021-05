Sangiovanni/ La rivincita ad Amici 2021 dopo bullismo e violenze subite

Sangiovanni vincitore annunciato di Amici 2021?

Sicuramente Sangiovanni non ha bisogno di presentazioni. Il cantante di Amici 2021 è stato considerato il sicuro vincitore di questa edizione sin dal suo primo giorno e dalla sua prima esibizione sulle note di un suo inedito. Rudy Zerbi è impazzito di lui che lo ha voluto sotto la sua ala e che lì lo ha tenuto in questi mesi qualche volta mandandolo allo scontro con Aka7even (della squadra di Anna Pettineli) e altre volte con Deddy, ma cosa lo attende in questa finalissima? Sicuramente non mancheranno i suoi single e non solo la mitica Guccy Bag ma anche le nuove Tutta la Notte e Lady con tanto di dedica alla sua amata Giulia Stabile che sarà in coppia con lui sul palco questa sera. In molti sono convinti che per lui il successo sarebbe arrivato lo stesso perché il cantante ha già vinto il disco di platino nella scuola in poche settimane e anche perché la stessa Madame lo aveva segnalato alla Sugar Music ancora prima del suo boom ad Amici 2021.

Aka7even/ Vincitore di Amici 2021? Anna Pettinelli lo scarica: "Con Sangiovanni..."

Sangiovanni, un passato di violenze e bullismo ma la musica…

Durante il suo percorso nella scuola, Sangiovanni ha avuto modo di raccontare anche del suo passato di quando è stato messo da parte e schernito quando andava a scuola dai suoi coetanei e di tutte quelle volte che rimaneva chiuso nella sua stanza sfogando la sua frustrazione nella violenza fino a quando non è arrivata la musica nella sua vita. L’unica cosa che è riuscito a calmarlo e indirizzarlo verso qualcosa di positivo è stata proprio la scrittura, la stessa che ha spesso usato nella scuola di Amici 2021 in queste settimane scrivendo barre e facendo dediche importanti anche alla fidanzata Giulia Stabile. In qualche modo Sangiovanni ha già vinto non solo nella sua vita ma anche rispetto al suo passato.

LEGGI ANCHE:

Deddy/ Vincitore morale di Amici 2021? Il parrucchiere sogna il podio ma...Regolamento e Votazione finale Amici 2021/ Televoto, giudici ed esperti

© RIPRODUZIONE RISERVATA