Sanremo 2022, cantanti e canzoni in gara/ Morandi, Ranieri, Elisa: i titoli dei Big

CANTANTI SANREMO 2022 E CANZONI IN GARA

Stasera, martedì 1 febbraio 2022, prenderà il via la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, la kermesse della canzone italiana che nel 2022 verrà condotto per la terza edizione consecutiva da Amadeus. Dopo il successo del primo anno e della seconda edizione in piena pandemia che ha visto trionfare i Maneskin, Amadeus prova a ripetersi con un cast d’eccezione e dei big in gara che promettono spettacolo ed emozione. Chi riuscirà a vincere questa edizione del Festival, a succedere la band romana e a volare all’Eurovision che si terrà proprio in Italia?

Marianna, Marco e Pietro, chi sono i figli di Gianni Morandi/ Musicisti, attori e...

I partecipanti alla gara, che come detto prenderà il via questa sera, sono 25, con altrettanti brani pronti a far emozionare il pubblico della kermesse. Cinque serate numerosi premi in palio, il più importante quello del vincitore che l’anno scorso si sono contesi Maneskin, Fedez-Michielin ed Ermal Meta, con la vittoria finale proprio della band del frontman Damiano David. Quest’anno Amadeus ha puntato su una lista di nomi importanti, con 22 Big che si sfideranno insieme ai tre artisti che sono emersi da Sanremo Giovani.

Noemi canzone "Ti amo non lo so dire"/ Sanremo 2022: brano suggestivo e contemporaneo

LA LISTA DEI BIG E TITOLI CANZONI

La lista dei Big che parteciperanno a Festival di Sanremo 2022 è stata resa nota a dicembre durante il Tg1. Amadeus ha infatti annunciato la partecipazione degli artisti in gara, che successivamente hanno reso noti i brani che li vedranno protagonisti del concorso canoro. Tra loro ci saranno Achille Lauro con “Domenica”, Aka7even con “Perfetta così”, Ana Mena con “Duecentomila ora” e Dargen D’Amico con “Dove si balla”. Grande presenza sul palco dell’Ariston per Donatella Rettore, che in compagnia di Ditonellapiaga canta “Chimica”, così come Elisa con “O forse sei tu”, Gianni Morandi con “Apri tutte le porte” e Massimo Ranieri con “Lettera al di là del mare”.

La Rappresentante di Lista canzone "Ciao Ciao"/ Sanremo 2022: si balla all’Ariston

Tra i big prende posto anche Iva Zanicchi con “Voglio amarti”, ma anche Emma con “Ogni volta è così”, Fabrizio Moro col brano “Sei tu”, Giovanni Truppi in “Tuo padre, tua madre, Lucia”, Giusy Ferreri con la sua “Miele” e Highsnob e Hu con “Abbi cura di te”. In gara, per il secondo anno, Irama con “Ovunque sarai”, La Rappresentante di Lista con “Ciao ciao”, Le Vibrazioni con “Tantissimo”, Mahmood e Blanco con “Brividi”, Noemi con “Ti amo non lo so dire” e Michele Bravi col brano “Inverno dei fiori. Spazio anche ai giovani Rkomi con “Insuperabile” e Sangiovanni con “Farfalle”. Da Sanremo Giovani avanzano invece le Nuove Proposte Matteo Romano, con “Virale”, Tananai, con “Sesso occasionale” e Yuman con “Ora e qui”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA