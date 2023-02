Sanremo 2023, Fedez raggiunge Chiara Ferragni a Sanremo/ “Si sta cag**o addosso”

Fedez e Chiara Ferragni: in un video tutta l’ansia dell’influencer in vista di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2023 è pronto ad aprire i battenti e come giusto che sia, l’ansia per alcuni dei protagonisti aumenta con il passare delle ore. Fra questi, Chiara Ferragni sembra tanto la più attesa quanto la più apprensiva vista la sua poca confidenza con la TV, figuriamoci con un palco prestigioso come l’Ariston. L’ansia dell’influencer è confermata da un simpatico video pubblicato da suo marito, Fedez.

Fedez, marito di Chiara Ferragni, si è infatti recato presso la villa della moglie presa per l’impegno sanremese al fine di offrirle il giusto supporto in vista dell’impegno. Nel video in questione pubblicato sui social, si vede il cantante al fianco della sua compagna intento a stemperare l’aria tesa con la sua solita ironia. La Ferragni accenna un saluto rilassato, ma Fedez la incalza simpaticamente: “Si sta cag**o addosso”. Con altrettanta ironia, Chiara Ferragni controbatte: “Ma è normale! E lui non mi aiuta”.

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo, il dettaglio sulla villa scelta per la permanenza

Come accenna Chiara Ferragni nel video di Fedez, è effettivamente più che giustificata l’ansia da prestazione; per quanto sia abituata alle telecamere e a stare al centro dell’attenzione, il palco del Festival di Sanremo è qualcosa di totalmente diverso. Il suo impegno prevede la conduzione al fianco di Amadeus non solo per la serata di apertura, prevista per questa sera, ma anche per quella di chiusura.

Intanto, suscita curiosità la particolare scelta logistica di Chiara Ferragni in vista dell’impegno al Festival di Sanremo. Come riportato da La Stampa, la donna avrebbe scelto una super villa con vista mare da ben 700 metri quadrati, roba da far invidia ai divi di Hollywood. Probabilmente, la scelta della struttura situata a Cipressa servirà a dare maggiore tranquillità all’influencer considerata la caratura del prossimo impegno professionale. Nel frattempo, gli appassionati del Festival di Sanremo non vedono l’ora di osservare come si muoverà Chiara Ferragni in questa nuova veste televisiva.

