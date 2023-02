Will ruba occhiali da sole al pubblico di Sanremo 2023/ Video, la gag come Piero Pelù

Nel corso della sua esibizione durante il festival di Sanremo 2023, Will ha imitato la gag famosa di Piero Pelù che è solito, al festival, rubare una delle borsette delle donne presenti nel pubblico. Dal conto suo la giovane promessa a cui, grazie ad una decisione di Amadeus, è stato permesso gareggiare con i Big, ha preferito un furto più “innocuo” derubando uno degli spettatori dei suoi occhiali da sole. Un gesto, tra l’altro, che gli ha permesso di racimolare anche qualche punto per il Fantasaremo, la sempre più agguerrita competizione “collaterale” al festival della musica italiana che quest’anno ha raccolto un numero di consensi incredibili.

WILL "STUPIDO" A SANREMO 2023/ Timida reazione da parte del pubblico

Will ruba gli occhiali al pubblico di Sanremo 2023

Il furto, certamente innocuo, di Will non è certo passato inosservato. Ad un certo della sua esibizione con “Stupido”, la canzone scritta per Sanremo 2023, il giovane artista è sceso tra il pubblico, facendosi un giro in sala mentre continuava la sua performance. Si è guardato un pochino attorno, ha camminato e cantato, avvicinandosi poi con un grosso sorriso ad un signore comodamente seduto tra il pubblico. Gli ha sfilato gli occhiali da sole dalla testa, li ha indossati ed è tornato sul palco dell’Ariston, concludendo l’esibizione con gli occhiali da sole addosso. Una gag simpatica, ampiamente utilizzata in occasione del festival di Sanremo e che solamente due giorni fa era stata proposta anche da Piero Pelù che aveva rubato una borsetta tra il pubblico.

SIGNIFICATO TESTO "STUPIDO" DI WILL/ Un inno alla vulnerabilità (Sanremo 2023)

Will e i punti al Fantasanremo

Inoltre, Will, rubando gli occhiali da sole tra il pubblico di Sanremo 2023 ha totalizzato anche alcuni buoni punti al Fantasanremo. Indossare gli occhiali da sole sul palco, infatti, fa guadagnare all’artista ben 5 punti, mentre anche grazie al fatto che si sia esibito ultimo ha guadagnato 10 punti, aggiungendone altri 15 per essere sceso tra la platea. In queste serate sanremesi, inoltre, Will ha trovato anche un attimo per farsi un bagno nelle acque della città ligure, totalizzando altri 50 punti.

Il video di Will che ruba gli occhiali a Sanremo 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA