Il conto alla rovescia per Sanremo 2025 è ormai iniziato, e ogni giorno emergono nuovi annunci e indiscrezioni sull’attesissima edizione del Festival della Canzone Italiana. Solo ieri, 22 gennaio, Carlo Conti ha rivelato che la prima serata sarà co-condotta da Gerry Scotti e Antonella Clerici. Nel frattempo, si rincorrono voci sui duetti che potremmo vedere tra gli artisti in gara. Per ora sono stati confermati due accoppiamenti: Clara con Il Volo e Noemi con Tony Effe, entrambi già in gara. Ma nelle ultime ore è emerso un altro gossip che ha lasciato molti di stucco.

Marcella Bella, pronta a tornare sul palco dell’Ariston dopo anni, potrebbe esibirsi in un inaspettato duetto con una delle sue storiche “rivali”: Anna Tatangelo. La notizia non è passata inosservata, poiché molti ricordano gli attriti tra le due cantanti, nati in seguito alle accuse mosse da Bella contro l’ex compagna di Gigi D’Alessio. Ma cosa era successo esattamente? La voce di Montagne Verdi aveva accusato la Tatangelo di averla copiata quando, al Festival di Sanremo 2011, aveva portato il brano Bastardo. Secondo Bella, infatti, il titolo ricordava troppo il suo pezzo Uomo Bastardo, presentato sempre sul palco dell’Ariston sei anni prima.

Pace tra Anna Tatangelo e Marcella Bella? L’inaspettata indiscrezione sul Festival di Sanremo 2025

Nonostante siano trascorsi anni da quel Festival, Marcella Bella ha recentemente ribadito la sua posizione durante un’intervista a Belve, tornando a muovere le stesse accuse nei confronti di Anna Tatangelo. “Due anni prima avevo cantato Uomo Bastardo e due anni dopo ha cantato una canzone simile pensando di essere la sola. Certo che se ne era accorta, figuriamoci. La mia era più bella perché originale, non l’aveva mai cantata nessuno”, ha spiegato stizzita la cantante. A quanto pare, Marcella aveva persino contattato Anna per spiegarle che, secondo lei, il titolo, l’idea e il tema del brano Bastardo sembravano ispirati alla sua canzone Uomo Bastardo.

La risposta della Tatangelo? La cantante le aveva spiegato di non essere a conoscenza del brano della collega e, quindi, di non aver agito intenzionalmente. Tuttavia, con l’annuncio della partecipazione di Marcella a Sanremo, i fan hanno iniziato a chiedere a gran voce un duetto tra le due, proponendo che cantino proprio i due brani “incriminati”, per regalare un momento iconico al Festival di Sanremo 2025. Detto ciò, è importante sottolineare che al momento si tratta solo di indiscrezioni e non è ancora noto chi accompagnerà Marcella Bella nella serata delle cover.