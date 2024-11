“VENGO DAL SUD”, ANALISI TESTO CANZONE BOSNIA A SANREMO GIOVANI 2024

Di cosa parla “Vengo dal sud“, canzone di Bosnia a Sanremo Giovani 2024? Eccoci davanti ad un altro artista napoletano, che al festival della musica italiana racconta delle sue origini. Nato nel 1998, di professione è un producer, ma sin da quando aveva solo otto anni scrive musica prendendo ispirazione nell’Hip Hop dei primi duemila. Da lì la sua passione cresce sempre di più fino a portarlo a diventare uno degli artisti emergenti degli ultimi anni. Bosnia passa l’adolescenza a dedicarsi allo studio della musica, unendo tutte le componenti che conosce.

Testo “J'adore”, canzone Arianna Rozzo/ Analisi e significato (Sanremo Giovani 2024)

Oggi, giovane adulto, Bosnia ha pubblicato tantissimi brani in completa autonomia, e alcuni di questi sono diventati piuttosto noti nelle piattaforme streaming. Oltre all’Hip Hop, una delle sue passioni è anche la musica elettronica, e sapientemente la unisce ad ogni brano che porta. A Sanremo 2024, Bosnia racconta l’esperienza di chi abbandona il suo paese natale con dolore, affrontando le paure per il futuro, e lo fa con la canzone “Vengo dal sud”, piena di nostalgia con un mix di elettronica e neomelodico napoletano. Filippo Bosnia, nome completo dell’artista, ama scrivere e perdersi nei suoi testi dal valore profondo e intimo. Ad oggi pubblica con la Universal Music Italia e con Aurora Dischi.

Testo “Aurora tropicale”, canzone Cosmonauti borghesi/ Analisi e significato (Sanremo Giovani 2024)

“VENGO DAL SUD”, ANALISI TESTO CANZONE BOSNIA A SANREMO GIOVANI 2024

L’analisi del testo di “Vengo dal Sud“, canzone di Bosnia a Sanremo Giovani 2024, parla di quella che è la vita di tanti giovani di oggi in cerca di riscatto dopo anni difficili. Bosnia tocca una tematica piuttosto interessante che caratterizza e ha sempre caratterizzato la storia di vita di tante persone nel nostro Paese, quella di lasciare il sud per trovare un posto che offre maggiori speranze. Dietro a questa scelta si nasconde spesso tanto dolore. Il brano di Bosnia per Sanremo 2024 è un brano convinto, grintoso, che vuole comunicare il coraggio e la voglia di farcela. Bosnia vuole portare sè stesso come esempio di chi, credendo nelle proprie capacità è riuscito a farsi strada in un mondo difficile come quello della musica.

Testo “Rockstar”, canzone Alex Wyse/ Analisi e significato (Sanremo Giovani 2024)

TESTO “VENGO DAL SUD” di BOSNIA

Il testo di “Vengo dal Sud” di Bosnia non è ancora disponibile, lo aggiorneremo appena possibile!