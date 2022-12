Santa Messa Immacolata, diretta streaming video Rai 1/ 8 dicembre 2022: anche in tv

La diretta streaming video della Santa Messa dell’Immacolata Concezione di Maria rappresenta un appuntamento molto sentito tra i fedeli cristiani in questo giovedì 8 dicembre 2022 e, come sempre, Rai Uno garantisce la copertura televisiva della celebrazione religiosa. Sono sempre numerosi i fedeli che, impossibilitati a recarsi di persona in chiesa, scelgono di seguire l’evento per mezzo della propria televisione e di unirsi in preghiera davanti alla tv.

Ma come seguire, quindi, la Santa Messa dell’Immacolata di questa mattina, in programma a partire dalle 11 presso la chiesa di Santa Maria in Montesanto a Roma? Sarà sufficiente accendere la tivù e sintonizzarsi su Rai Uno, seguendo lo speciale del programma di Lorena Bianchetti “A Sua Immagine”, che cederà la linea alla diretta della funzione per poi riprenderla al termine della stessa. Sarà presente anche la diretta streaming video sul web, in modo da consentire a chiunque di assistere alla Messa anche qualora non si abbia un televisore a portata di mano (basta un computer, uno smartphone o un tablet).

SANTA MESSA IMMACOLATA, DIRETTA VIDEO STREAMING RAI 1: ECCO COME SEGUIRE LA CELEBRAZIONE RELIGIOSA

Detto della diretta video streaming di Rai Uno della Santa Messa dell’Immacolata di oggi, giovedì 8 dicembre 2022, vi saranno anche altre possibilità per prendere parte alla funzione da casa. Infatti, su Tv 2000 (canale 28 del digitale terrestre, 18 di Tivùsat e 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni delle 19, mentre alle 18 e alle 20 avrà luogo la recita del Santo Rosario, alla quale, per l’appunto, ci si potrà unire dalla propria abitazione. In questo caso, la diretta streaming è disponibile sul sito ufficiale www.tv2000.it.

Oltre alla Santa Messa dell’Immacolata 2022, ricordiamo gli altri appuntamenti significativi della giornata odierna, vale a dire l’Angelus di Papa Francesco (ore 12, su Rai 1 e Tv 2000) e, sui medesimi canali, la visita del Pontefice alla Madonnina di piazza di Spagna (ore 16), accompagnata dal tradizionale omaggio dei cittadini romani che viene puntualmente reiterato ogni 8 dicembre.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA SANTA MESSA DELL’IMMACOLATA 2022 (RAI 1)











