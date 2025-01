SU RAI 1 IN DIRETTA LA SANTA MESSA CON PAPA FRANCESCO, GIUBILEO DELLA COMUNICAZIONE: COME SEGUIRLA ANCHE IN STREAMING VIDEO

A chiusura della tre giorni dedicata al Giubileo della Comunicazione 2025, Papa Francesco celebra questa mattina alle ore 9.30 la Santa Messa in San Pietro con successiva attraversata presso la Porta Santa della Basilica centrale della cristianità: giornalisti, mediatori, comunicatori e responsabili all’interno del vasto mondo dell’informazione si danno appuntamento nella Capitale, ma sarà possibile seguire il tutto con la consueta diretta video streaming e anche la diretta tv su Rai 1.

Questa settimana infatti la Santa Messa scelta dalla CEI per la trasmissione sui canali RAI della domenica mattina, solitamente in una delle migliaia di parrocchia sparse per il Paese, coincide conta celebrazione di Papa Francesco in Vaticano. Appuntamento fissato alle ore 9.30 come ultimo step di un lungo programma iniziato addirittura lo scorso 24 gennaio 2025 con i primi incontri in Basilica di San Giovanni Laterano: la Santa Messa con Papa Francesco sarà garantita appunto su Rai 1 in diretta live, così come la diretta streaming è fornita da RaiPlay e dal canale YouTube di Vatican Media. Lo speciale del Tg1 cura tutto il pre e il post celebrazione, con servizi, interviste e approfondimenti che condurranno poi la mattinata con il Santo Padre verso l’Angelus di mezzogiorno dal consueto balcone affacciato su Piazza San Pietro.

IL LIBRETTO, IL VANGELO E IL “CUORE” DEL GIUBILEO 2025 DELLA COMUNICAZIONE: IL VALORE DELLA RELAZIONE

La comunicazione alla Sinagoga, il compimento delle Scritture e la “presentazione” al mondo di Gesù: il Vangelo della Santa Messa di oggi che Papa Francesco poi commenterà nell’omelia del Giubileo del Mondo della Comunicazione 2025, prende spunto dal passo di San Luca dedicato all’insegnamento in Sinagoga del Signore partendo da un passaggio del profeta Isaia. Nei primi anni della sua “vita pubblica” da Nazaret a tutta la Galilea, Gesù comunica al mondo non solo un “modo” di vivere, ma comunica se stesso indicando il Padre e Lui come una cosa sola che incarna la verità ultima del mondo.

Le altre Letture previste nella Santa Messa di Papa Francesco su Rai 1 oggi 26 gennaio 2025 si riferiscono, nella Prima, al passaggio del profeta Neemia sulla “spiegazione” del libro della legge nella gioia del Signore che dà forza all’intera umanità; nella Seconda Lettura invece la prima lettera di San Paolo ai Corinzi ci rende partecipi del profondo messaggio cristiano di essere sempre piena parte della salvezza donata da Cristo al mondo. «Battezzati mediante un solo corpo e un solo Spirito», nel dono di speranza che Gesù incarna nell’umanità vi è la possibile piena aderenza di ogni persona al Dio che si è fatto uomo per poterlo salvare. Qui è invece disponibile il libretto ufficiale della Santa Messa con Papa Francesco per il Giubileo della Comunicazione, con tutte le letture e le preghiere per chi dovesse seguire l’evento in diretta Rai 1 o in streaming.

Come ha spiegato ai media della Santa Sede Paolo Rufini, il Prefetto del Dicastero per la Comunicazione in Vaticani, il Giubileo 2025 di oggi riafferma la centralità del comunicare nella relazione. Non una comunicazione “a senso unico”, ma vocazione unica che in forza della Verità possa interrogarsi e incontrarsi con l’umanità in ricerca. La relazione, il perdono, il dialogo, sono questi i valori richiamati spesso da Papa Francesco nel rivolgersi ai comunicatori e ai giornalisti in questi lunghi anni di Magistero e che ora tornano al centro del Giubileo della Comunicazione: «la concezione della comunicazione non è a senso unico, ma basata sull’amore, sull’affidamento, sulla relazione», ricorda Ruffini dell’insegnamento di Papa Bergoglio.

