LA SANTA MESSA SU RAI 1 CON PAPA FRANCESCO PER IL SANTO BATTESIMO DEL SIGNORE IN CAPPELLA SISTINA: LA DIRETTA LIVE IN VIDEO STREAMING

Si rinnova come sempre nelle prime settimane del nuovo anno la Solennità del Battesimo del Signore, la prima domenica dopo l’Epifania che ha da poco chiuso le celebrazioni del Santo Natale: appuntamento con Papa Francesco in Vaticano per la Santa Messa con successivo Battesimo di alcuni bambini all’interno dello straordinario contesto della Cappella Sistina. La nascita, il Battesimo e sullo sfondo il Giudizio Universale di Michelangelo a contenere tutto assieme, un messaggio di pace e di verità che il cristianesimo porta con sé fin dall’alba dei tempi con la Venuta nel mondo del Figlio di Dio.

Battesimo di Gesù/ Perché quest'anno si celebra il 12 gennaio 2025?

Per celebrare il Battesimo del Signore il collegamento con il Vaticano vede questa settimana la parallela scelta della CEI con la Rai di optare per la diretta Santa Messa con Papa Francesco (qui il libretto ufficiale, ndr) la consueta cerimonia in diretta tv su Rai 1 nella mattinata della domenica: dalle ore 9.30 dunque sarà possibile seguire in diretta sulla Rete ammiraglia Rai, con anche diretta video streaming su RaiPlay e canale YouTube di Vatican News. A mezzogiorno invece torna il collegamento con Rai1 per l’Angelus di Papa Francesco sempre per il Battesimo del Signore da Piazza San Pietro, con la consueta finestra sul Colonnato del Bernini. Mentre proseguono i pellegrinaggi in Basilica petrina e nelle altre Porte Sante aperte con l’inizio del Giubileo 2025 dedicato alla speranza, il tema del Battesimo e dell’introduzione alla vita cristiana è stato da poco celebrato sempre da Papa Francesco nel saluto al Corpo Diplomatico presso la Santa Sede, evidenziando la centralità della vita e della protezione sacra dal concepimento e fino alla morte naturale (escludendo dunque aborto ed eutanasia, «vanno contro i diritti umani»).

ENRICO ARRIGONI/ Un “don” nelle favelas di Rio

È invece di appena due giorni fa il commosso e straordinario gesto compiuto dal Segretario di Stato in Vaticano, Card. Pietro Parolin: in visita in Giordania, l’inviato di Papa Francesco ha cosparso di olio benedetto il nuovissimo altare della Chiesa costruita sul luogo esatto del Battesimo di Gesù a Betania, appena al di là del fiume Giordano. Un gesto simbolico dal Medio Oriente per fare arrivare il “segno” di pace e di redenzione che il Cristo ha donato all’umanità “squarciando” il tempo e la storia con la sua promessa di amore eterno.

LE LETTURE DELLA SANTA MESSA E LA SOLENNITÀ DEL BATTESIMO DI GESÙ: “IL DONO DELLA FEDE”

La Santa Messa in diretta oggi su Rai 1 e sui canali di Vatican News concentra l’attenzione, ovviamente, sulla solennità del Battesimo del Signore, prima vera festa cristiana dopo il periodo di Natale, Capodanno ed Epifania: secondo il messale CEI sul nuovo Anno Liturgico, le letture di oggi 12 gennaio 2025 prevedono una Prima Lettura tratta da Isaia sulla gloria di Dio “vista” dall’umanità raccolta nella fede in Lui. La Seconda Lettura della Santa Messa di oggi è invece tratta dalla lettera di San Paolo a Tito, osservando a fondo cosa si intenda per “battesimo” in Cristo con l’opera di rinnovamento dello Spirito Santo: «Il Signore ci ha salvato con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo». Infine, la Liturgia della Parola si conclude con il Vangelo di San Luca sul Battesimo di Giovanni il Battista sul fiume Giordano davanti al cugino Gesù, «a Lui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».

Gay ammessi al seminario sacerdotale/ Nuove linee guida CEI: "Essenzale che rispettino la castità"

Nell’omelia della Santa Messa per il Battesimo del Signore dello scorso anno, Papa Francesco sotto la splendida cornice della Cappella Sistina sottolineò la centralità del dono di fede che Gesù ha offerto all’umanità intera con la Sua venuta, la Sua vita, morte e Resurrezione. «Siamo qui per battezzare, per dare il dono della fede ai nostri bimbi», spiegava il Santo Padre davanti al pianto dei tanti bambini presenti per essere battezzati. Invece che invitare al “silenzio”, il Papa era felice che quegli urlati esplodevano davanti ai dipinti del Michelangelo: «Loro sono i protagonisti, perché loro oggi daranno anche a noi la testimonianza di come si riceve la fede: con innocenza, con apertura di cuore». L’invito di Papa Francesco ai genitori, ai padrini e alle madrine è quello di partecipare alla crescita dei piccoli in maniera “attiva”, accompagnandoli nel percorso di fede aiutandoli a riconoscere il personale incontro con il Bene ultimo.

GUARDA QUI SOTTO IN STREAMING VIDEO LA DIRETTA SANTA MESSA PAPA FRANCESCO SU RAI 1