Santi Francesi, reggiseno vola sul palco/ Dargen D’Amico “Annusatelo!”, Francesca Michielin sbotta…

“Scusa un attimo, è stato lanciato il loro prima reggiseno… È pure bellissimo, devo dire“, ha scherzato la conduttrice, mentre i Santi Francesi lo mostravano in favore di telecamera. “Annusalo e dimmi di cosa sa“, ha chiesto Dargen D’Amico, cogliendo la palla al balzo. I ragazzi si sono prestati, riconoscendo però solo profumo di zucchero filato.

Reggiseno sul palco, Francesca Michielin sbotta con Dargen D’Amico

“Dargen, penso che hai dato… Passiamo pure al commento“, prova a tagliare corto Francesca Michielin. Dargen D’Amico non la prende benissimo: “Cosa ho dato… Ho fatto una domanda sul reggiseno, non penso di aver detto niente di male. Siamo esseri viventi, abbiamo dei profumi e raccontiamoceli, o no? Non nascondiamoli. Se no ci troviamo a fare cose indiscutibili, la loro bravura è indiscutibile“, la replica del giudice in merito al reggiseno lanciato per i Santi Francesi. La conduttrice di X Factor 2022 lo ha sollecitato a procedere col commento e il giudice ha chiuso subito la polemica. “L’unico gruppo che riesce ad essere chic con una sesta in mano“, ha scherzato Ambra Angiolini in merito al reggiseno, unendo però la battuta al commento sulla performance.

