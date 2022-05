Santiago De Martino/ Figlio di Belen e Stefano, tutelato e anche parte del loro mondo

Santiago De Martino, chi è e cosa fa il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Santiago De Martino è il figlio della showgirl Belen Rodriguez e del ballerino e conduttore Stefano De Martino. E’ il loro primogenito, nato dall’amore che nel 2013 la coppia consolidò col matrimonio. Santiago ha 8 anni ed è nato il 9 aprile del 2014, i due da subito hanno provato un amore viscerale nei suoi confronti che hanno continuato a condividere insieme nonostante la loro separazione come coppia e i cambi di rotta che li hanno riportati a stare nuovamente insieme.

E’ diventato un baby vip poiché è sempre presente nei profili social dei suoi genitori e ha addirittura delle fanpage. Frequenta la terza elementare nell’American School of Milan, un istituto privato molto prestigioso. Da poco è diventato il fratello maggiore della piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese. E’ un bambino vivace, intraprendente e anche molto maturo, tanto che quando Belen ha intrapreso il suo percorso come conduttrice del programma Le Iene, che tra l’altro era uno dei suoi grandi sogni, lui era un po’ triste perché sarebbero stati lontani, ma una volta capito che quello era il sogno di cui Belen gli aveva tanto parlato, lui è stato felice per lei.

Le dichiarazioni e i progetti di Stefano e Belen con Santiago De Martino

Stefano e Belen amano molto il loro primogenito e proprio per questo hanno avuto modo di creare dei progetti insieme a lui. Il piccolo Santiago è di recente entrato a far parte del mondo della moda sia insieme alla madre che insieme al padre. Belen ha creato un marchio di abbigliamento “Hynnominate” e ha deciso di pubblicizzare il brand scattando delle foto e creando dei videoclip anche insieme al figlio Santiago. Per il piccolo l’avventura come modello non è finita qui, infatti qualche giorno fa, sia lui che il padre sono stati scelti come testimonial per la nuova campagna pubblicitaria uomo e bambino di Emporio Armani.

Il filmato che li vede protagonisti è davvero molto dolce e ci sono anche delle immagini di quando Santiago era molto più piccolo per far trasparire il forte legame che padre e figlio hanno sempre avuto. Se Belen e Stefano non parlano spesso della loro relazione sentimentale è anche per evitare di poter in qualche modo ferire o illudere Santiago, preferiscono essere riservati, tanto in entrambi i casi, sono e saranno sempre accanto a lui. I due vogliono proteggerlo e hanno spesso dichiarato: “Essere figlio di due genitori che fanno un lavoro così particolare non è semplice”.











