Santiago De Martino, primo figlio Belen/ Lei: “è la cosa più importante al mondo”

Santiago De Martino è il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Santiago De Martino, la sua nascita ha cambiato la vita della showgirl e del ballerino di Amici, oggi conduttore di successo. Santiago è nato il 9 aprile del 2013 dall’amore tra Belen e Stefano. La coppia si è incontrata nel programma Amici di Maria De Filippi: lui ricopriva il ruolo di ballerino professionista, mentre la showgirl era ospite. Un incontro che ha portato De Martino a tradire l’allora compagna Emma Marrone generando una polemica senza fine. Un amore travolgente e passionale quello tra Stefano e Belen suggellato anche da un matrimonio e dalla nascita del piccolo Santiago.

Il figlio di Belen e Stefano De Martino ha cambiato le loro vite e, anche se oggi non sono più una coppia, resta la loro priorità. Proprio per questo motivo la coppia ha deciso di iscrivere il ragazzo all’American School of Milan, un istituto di prestigio dove è possibile studiare una serie di corsi interessanti che stimolano l’intelligenza e la curiosità dei bambini.

Belen Rodrigez: “rinuncerei a tutto per mio figlio Santiago De Martino”

Santiago De Martino ha sicuramente cambiato la vita di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Una grandissima emozione, unica, visto che Santiago è stato il primo figlio sia per la showgirl che per il ballerino e conduttore televisivo. Proprio la showgirl argentina in occasione di una vecchia intervista televisiva ha raccontato quanto l’arrivo di Santiago sia stato importante nella sua vita.

“Da quando sono diventata mamma sono meno impulsiva e più paziente. Vivo per Santiago è la cosa più importante al mondo. Per lui rinuncerei a tutto” ha precisato la showgirl argentina che oggi è diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì. Una sorellina per Santiago che sui social è apparso felicissimo accanto alla piccola nata dall’amore tra la mamma Belen e il compagno Antonino Spinalbese.

