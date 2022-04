Santiago figlio Stefano De Martino/ “Mia vita”: intanto fa il modello come papà e…

Questo pomeriggio torna l’atteso appuntamento con “Verissimo” e nel rotocalco rosa in onda su Canale 5 ci sarà un gradito ritorno per gli aficionados della programmazione delle reti Mediaset: infatti nel salotto tv di Silvia Toffanin sarà di scena Stefano De Martino, uno dei personaggi più in vista delle cronache di gossip dell’ultimo periodo non solo per il secondo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez (i diretti interessati si erano già separati due volte) ma anche per le voci che vorrebbero la showgirl argentina pronta a dare un nuovo figlio al ballerino e dunque un fratellino a Santiago.

Già, proprio quel Santiago Di Martino che nel 2013 aveva sancito la prima ‘puntata’ del loro amoro e che in tutti questi anni ha rappresentato il collante tra Stefano e Belen, anche quando i diretti interessati hanno intrapreso altre strade dal punto di vista sentimentale e quando si sono ‘ripresi’ nel 2019 prima di rompere ancora. Ma cosa sappiamo del figlio di De Martino, oggi che ha compiuto da poco nove anni (il compleanno era proprio ieri, sabato 9 aprile)? Che rappresenti la “vita” per il 32enne ballerino e oramai conduttore televisivo di successo non c’è alcun dubbio: lo testimoniano diversi scatti social che immortalavano papà e figlio in vacanza assieme questa estate mentre Belen coccolava la piccola Luna Marì in un’altra località.

SANTIAGO DI MARTINO, CHI E’ IL FIGLIO DI STEFANO E BELEN? BABY MODELLO, SEGUE LE ORME DI PAPA’

Ma oramai Santiago, come detto, può godere di una vera e propria famiglia allargata perché di recente, prima della conferma che i due fossero tornati assieme, era arrivato un servizio pubblicato dal magazine “Chi” che mostrava Belen e Stefano in relax al Parco Sempione assieme proprio al primogenito e alla bimba che la modella aveva avuto da Spinalbese. Un quadretto famigliare idilliaco che mostrava i diretti interessati in tenuta sportiva, come una vera e propria squadra che non si era mai disunita, tra partitelle a basket e risate.

Tuttavia, negli ultimi tempi, il piccolo Santiago ha fatto parlare di sé perché ha cominciato a seguire le orme sia di papà Stefano sia di mamma Belen. Questo perché il bambino, che aveva già esordito a modo suo come modello, è diventato per un giorno il testimonial della collezione che Innominate ha dedicato al comparto Kids. Il brand, come è noto, è una firma lanciata proprio dalla showgirl di Buenos Aires ma lo sfilare in passerella ha ricordato a molti la carriera di Di Martino di tanti anni fa. E, sicuro nel suo ruolo e spigliato al pari dei suoi genitori davanti alle telecamere, il piccolo Santiago pare abbia esaudito il desidero della mamma. ‘A star is born’ o, forse, è ancora troppo presto per parlare dei fatidici “primi passi nella sua carriera” come un giorno forse qualcuno scriverà?











