Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio Capitta/ Chi sono i figli di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini, con suo marito Silvio Testi (all’anagrafe Capitta), ha messo al mondo quattro figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio Capitta, tutti dati a pochi anni di distanzaz tra loro. Nati dal matrimonio trentennale con Silvio, sono parte integrante di una tra le famiglie che sembrano più unite nello spettacolo italiano. Non amano particolarmente i riflettori ed effettivamente delle loro vite si conosce poco, mentre per ora nessuno di loro quattro sembra aver intrapreso le orme della madre o del padre. Ma scopriamo subito chi sono Sara, Giovanni, Chiara, Giorgio Capitta, i figli di Lorella Cuccarini e Silvio Testi.

Chi sono Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio Capitta

Tra i quattro figlio di Lorella Cuccarini, Sara, Giovanni, Chiara, Giorgio Capitta, sembra che ci sia una grande stima ed affetto reciproco e sui loro social non sono restii a mostrarsi assieme. Su di loro la madre, in un’intervista citata da Metropolitan Magazine, aveva detto di non poter provare “orgoglio più grande dell’aver cresciuto individui capaci di stare al mondo. Oggi so che anche se dovessero rimanere soli, se la caverebbero benissimo. È questa la mia più grande tranquillità”.

Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio Capitta non sono molto avvezzi ai riflettori, e di loro si sa per certo che tutti e quattro hanno studiato e si sono diplomati in scuole estere. Sara, la più grande, dal 2016 lavora da analista di business presso la divisone italiana della società CBRE, una tra le più importanti nel campo della consulenza immobiliare. Giovanni, invece, si è laureato all’estero conseguendo un titolo in Economia, Filosofia e Politica a Warwick, ma è oggi un famoso ed apprezzato dj. Giorgio si tiene più dei fratelli nell’anonimato e su di lui si sa solamente che sogna di diventare, un giorno, un affermato dj come il fratello. Infine, Chiara si è laureata in Business administration, ma ha seguito anche una carriera nel calcio, giocando in Serie C, nelle Giovanissime, in Serie B, in Primavera e nella Rappresentativa. Oltre a questo di Sara, Giovanni, Chiara, Giorgio Capitta, i figli di Lorella Cuccarini, non si conoscono altri dettagli, soprattutto per quanto riguarda la loro vita privata.

