Sara Hafdaoui e Matteo Diamante/ Lei piange per il carwash sexy ma poi… (La pupa e il secchione)

Sara Hafdaoui e Matteo Diamante a La pupa e il secchione e viceversa

Sara Hafdaoui e Matteo Diamante formano un po’ una coppia di fortuna visto che, dopo le scelte delle sue colleghe, la bella secchione non ha potuto far altro che accontentarsi. La Pupa e il Secchione e viceversa prende il via proprio da qui per la bella Sara che ha già scatenato i social con la sua bellezza. In molti ritengono che le secchione non siano più quelle di un tempo proprio per via della sua presenza nel programma ma questo faciliterà davvero il suo percorso? Per il momento, nella prima puntata di giovedì scorso, Sara si è solo lasciata andare ad una vera e propria crisi dovuta al fatto che alcune cose che ha fatto e che dovrà fare non rispecchiano il suo vero essere o i valori per cui ha sempre combattuto.

In particolare, proprio durante la prova carwash, in cui Laura Cremaschi l’ha invitata ad essere sexy, la Secchiona si è lasciata andare alle lacrime e allo sfogo proprio per via di tutto quello che deve fare e che ‘non rispecchia i valori’ in cui crede. A quel punto è il conduttore Andrea Pucci a prendere la parola per invitarla a fare quello che vuole e può fare ma questo è costato un sonoro 5 alla coppia che è finita all’ultimo posto. Siamo sicuri che Matteo sia in grado di aiutare la Secchiona a superare questo scoglio?

Sara Hafdaoui e Matteo Diamante, chi sono e cosa fanno nella vita?

Ma chi sono Sara Hafdaoui e Matteo Diamante? Lei ha 24 anni ed è una specializzanda in medicina, il suo look è da secchiona ma sicuramente non il suo fisico scolpito e i suoi lineamenti orientali che non sono passati inosservati. La giovane è già laureata in Medicina e Chirurgia presso La Sapienza e ora sta studiando per ottenere la laurea magistrale all’Università degli Studi di Milano. Ha un sogno nel cassetto: diventare divulgatrice scientifica. Dall’altro lato abbiamo lui, il bel Matteo Diamante, il Pupo che nessuna secchiona ha scelto.

Chi segue Ex on the Beach sa bene che non teme le telecamere, anzi, proprio di mestiere fa l’organizzatore d’eventi, il vocalist e tutto quello che ha a che fare con la gente e con i riflettori. Ex di Uomini e donne e del programma MTV, Matteo Diamante ama i viaggi e lo sport anche sui social è una sta con migliaia di fan sia su Instagram che su Tik Tok, numeri che sono lievitati da giovedì scorso. Sarà la loro la coppia vincitrice del programma?



© RIPRODUZIONE RISERVATA