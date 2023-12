Sara Ricci e Massimiliano Varrese di nuovo contro Beatrice Luzzi: “Si vede che non lavora”/ Parole pesanti

Beatrice Luzzi nel mirino di Sara Ricci al Grande Fratello: “Non le hanno insegnato la gentilezza”

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Sara Ricci al Grande Fratello si fa sempre più duro e pesante. Le due attrici ed ex volti storici di Vivere non si sopportano e si lanciano reciprocamente accuse e attacchi. Nel scorse ore, però, a sparare a zero su Beatrice Luzzi è stata Sara Ricci. Nel dettaglio, come riporta Blogtivvu, quest’ultima parlando con Massimiliano Varrese ha tuonato contro la collega offendendola sul personale: “Rosanna, ti ha chiesto di sposarti mentre ti sedevi vicino a lei? Che cafona! Ma come mai è così amata? La gentilezza non gliel’hanno proprio insegnata. Ma sì è di una volgarità terrificante”

Sara Ricci ha buttato odio nei confronti di Beatrice Luzzi, poi, lasciando intendere che non lavori da tempo: “Si vede che non sta in nessun ambiente lavorativo, perché questi ti formano. Il nostro lavoro è fatto di tanti ambienti, tu non puoi parlare così. Molto maschile, non vorrei offendere gli uomini eleganti.” E subito dopo ha ribadito una sua personale teoria già espressa nei giorni scorsi. Secondo la Ricci, Beatrice sarebbe entrata al Grande Fratello come sua sostituta perché lei doveva lavorare, quindi è grazie a lei se partecipa al reality.

Se Sara Ricci ha attaccato pesantemente Beatrice Luzzi anche quest’ultima non è andata leggera contro l’ex collega. Durante una scorsa puntata del Grande Fratello l’ha nominata perché l’ha trovata poco rispettosa del gioco, forse un po’ snob. Ad attaccare Beatrice Luzzi, inoltre, in queste ore è intervenuto Massimiliano Varrese. È noto che tra i due attori non scorre buone sangue ma Varrese nei confronti della collega ha speso spesso parole eccessive ed irripetibili per le quali è finito a rischio squalifica.

Adesso, parlando con Sara Ricci, Massimiliano Varrese è tornato alla carica contro Beatrice Luzzi: “A volte parla come uno scaricatore di porto. L’altra volta mi ha detto di non romperle i coglion*. Usa un linguaggio molto scurrile. Tira fuori parole pesanti e nessuno la riprende. Offese pesanti.” Insomma, nonostante il periodo natalizio i due concorrenti del Grande Fratello continuano i loro attacchi all’attrice che in realtà è finita nel mirino anche di altri concorrenti. Le uniche a schierarsi dalla sua parte sono Grecia Colmenares e Fiordaliso.











