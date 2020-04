Sara Vulinovic, Madre Natura Ciao Darwin 8/ Instagram, pochi follower ma..

Pubblicità

Non sono moltissimi i follower di Sara Vulinovic su Instagram, la madre Natura di questa sera a Ciao Darwin 8. Gli appassionati del programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti in realtà ricordano benissimo la modella croata che aveva ammaliato tutto lo studio nella puntata in cui era protagonista. Quella in onda questa sera su Canale 5 è infatti una replica della scorsa stagione, come accade puntualmente ogni sabato sera per Ciao Darwun. La puntata è anche l’occasione di rivedere all’opera Madre Natura, in tutto il suo splendore. Sara Vulinovic assoluta protagonista della serata, si prende la luce dei riflettori a Ciao Darwin. Chissà che dopo la puntata non si registri per lei un beneficio in termini di follower, visto che il suo profilo social non ha ancora arpionato quota quarantamila fans. Sono un po’ pochi rispetto alle sue colleghe, probabile però che dopo stasera ci sia un incremento di seguaci. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Pubblicità

Sara Vulinovic, Madre Natura per una sera

Sara Vulinovic è la Madre Natura della nuova puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, lo show condotto da Paolo Bonolis con grande successo su Canale 5. Durante la quinta puntata, in onda sabato 18 aprile 2020 in prima serata su Canale 5, assisteremo allo scontro tra il mondo dei brutti capitanato da Enzo Salvi contro quello dei “belli” con capitana la modella Youma Diakita. Madre Natura della puntata è Sara Vulinovic, la modella nata in Croazia. Bellissima da togliere il fiato, Sara è alta 1,76 cm e ha un fisico davvero da sballo e si è raccontata in una breve intervista al canale SDL Tv. “Mi chiamo Sara e vengo dalla Croazia, ma vivo a Milano” dice la bellissima Sara che parlando della sua esperienza come Madre Natura a Ciao Darwin commenta: “è stata una bella esperienza in tanti sensi”.

Pubblicità

Sara Vulinovic, Madre Natura di Ciao Darwin: “so di essere bella”

Sara Vulinovic si è raccontata in una breve intervista al canale SDL Tv, una vera e propria tv via web, che permette di accedere a video inediti e backstage delle produzioni televisive di SDL2005. La Madre Natura circa la puntata che ha visto scontrare il mondo dei “belli” contro i “brutti” ha ricordato: “diciamo che questa puntata non era stranissima, ma era molto divertente”. “Il momento più divertente? E’ stato quando Luca ha fatto l’uomo camaleontico” precisa la modella, che non nasconde di aver fatto il tifo per la categoria dei brutti. “Ho fatto il tifo per i brutti perchè mettono a fuoco di più sulle cose di valore” sottolinea la modella che alla domanda “sa di essere bella”, non si tira indietro nell’ammettere “Si so di essere bella”. Sara non nasconde però, come tutte le donne, di essere molto critica: “noi donne siamo un pò critiche però….”. In passato anche la bellissima Madre Natura si è sentita “brutta”, ma poi precisa “non dico brutta, ma quando ero giovane in pubertà avevo i miei dubbi…”. Felicemente fidanzata con Tomas, Sara ha anche raccontato di non aver ricevuto mai un no da un uomo: “non c’è stato alcun uomo che mi ha detto di no”. La modella ha poi parlato della donne: “una donna oltre alla bellezza estetica deve avere carisma e cervello” e ha rivelato il suo piatto preferito “la pizza, ma anche la pasta, mi piace mangiare, sono fortunata!”. Infine ha raccontato che molti la paragonano all’attrice Sandra Bullock “me l’hanno detto nell’80% dei casi” e dei suoi segreti per mantenersi bella: “mi alleno e cerco di mangiare bene”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA