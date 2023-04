Sarah Felberbaum e la depressione/ Rivelazione choc “Mi facevo del male”

Sarah Felberbaum ha svelato di aver sofferto di depressione in passato, in una nuova intervista al settimanale Oggi, aprendosi e raccontando la sua esperienza in un momento per lei molto complicato che però ha saputo superare alla grande.

L’attrice, che a breve interpreterà la partigiana Tina Anselmi in un film in onda su Rai 1 il prossimo 25 aprile, si è messa a nudo rivelando quanto ha sofferto e come è riuscita a uscire fuori dal buio tunnel della depressione, ritrovando il suo equilibrio personale.

Poli opposti/ Su Rai 1 un film comico e romantico con Luca Argentero

Sarah Felberbaum e la depressione, la sua esperienza

L’attrice Sarah Felberbaum è stata intervistata dal settimanale Oggi, di cui è anche protagonista della cover questa settimana in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione in Italia. In questa intervista, Sarah si è molto aperta raccontando di un periodo molto duro della sua vita, che ha affrontato ed è riuscita a superare: quello della depressione.

Uno di famiglia/ Commedia acclamata dalla critica: "Ben scritta e interpretata"

L’artista, infatti, ha sofferto di depressione e ha confessato di aver avuto problemi con il cibo: “So cosa significa la depressione…ho avuto problemi con il cibo, impiegando anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché”. Un periodo buio, difficile e che finalmente può ricordare con serenità, dopo un percorso di riabilitazione che l’ha aiutata a venirne fuori: “È la prima volta posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio. Ogni tanto torno ancora dallo specialista. Ma il brutto è ormai archiviato“.

Sarah Felberbaum, moglie Daniele De Rossi/ "Il Covid ci ha fatto paura..."

Un momento difficile, complicato, che l’attrice ha superato anche grazie alla vicinanza della sua famiglia, compreso il marito Daniele De Rossi, al suo fianco da tanti anni ormai.

Sarah Felberbaum e il marito Daniele De Rossi: “L’amore della mia vita”

Per quanto riguarda la depressione, Sarah Felberbaum ha raccontato a Oggi che una delle prime persone a capire cosa le stava succedendo è stata sua suocera, che è stata la prima che le ha detto che qualcosa non andava: “Noah aveva appena un mese e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice. Ma mi avevano fatto una proposta e mi è mancato il coraggio di dire no… Avrei dovuto prendermi del tempo”.

L’attrice ha poi parlato teneramente di suo marito Daniele De Rossi, ex calciatore della Roma. Sarah ha raccontato che anche lui le è sempre stato vicino e dopo dieci anni, nonostante gli scetticismi iniziali, sono ancora innamorati e complici: “Quando l’ho conosciuto ho detto: “Vabbé, un calciatore, non può essere”, e invece dopo più di dieci anni eccoci qui. Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita… Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici”.

La coppia si è conosciuta in un ristorante di Roma e da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno costruito una famiglia stupenda, con due figli, Olivia, nata il 14 febbraio 2014, e Noah, nato il 3 settembre 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA