Sarah Ferguson e la malattia: come sta dopo la diagnosi di tumore alla pelle/ “Necessari ulteriori esami…”

Sarah Ferguson, il comunicato sul tumore alla pelle

Non c’è pace per la famiglia reale e in particolare per Sarah Ferguson; l’ex moglie del principe Andrea aveva scoperto la scorsa estate un tumore al seno, dedicandosi immediatamente all’iter clinico. Come riporta Vanity Fair, la duchessa di York ha però ricevuto un’altra notizia poco felice: le è stato diagnosticato un melanoma alla pelle. La notizia è arrivata con un comunicato ufficiale diramato la scorsa domenica e che si aggiunge ai problemi di salute già annunciati riguardo Carlo III e Kate Middleton.

“Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei fossero rimossi e analizzati mentre la duchessa si sottoponeva a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia; uno di questi è stato identificato come canceroso”. Si legge così nella nota diramata domenica in riferimento alle condizioni di salute di Sarah Ferguson e riportato da Vanity Fair. Il tumore alla pelle sarebbe stato dunque ravvisato dopo l’analisi di alcuni nei dalle caratteristiche anomale.

Sarah Ferguson, l’angoscia per la seconda diagnosi di tumore in pochi mesi

La buona notizia per Sarah Ferguson è che il tumore alla pelle di recente diagnosticato potrebbe essere – si legge nella nota di domenica scorsa – ancora nelle sue fasi iniziali. “Si sta sottoponendo a ulteriori indagini per garantire che il problema sia stato individuato nelle fasi iniziali”. Inoltre, la nota fornisce informazioni anche a proposito delle condizioni emotive della duchessa di York. “Un’altra diagnosi dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante, ma la duchessa rimane di buon umore”.

Sarah Ferguson avrà sicuramente la forza di affrontare questa nuova sfida, un calvario che purtroppo ha già vissuto a partire dalla scorsa estate e che si trova nuovamente ad affrontare. Come riporta Vanity Fair, attraverso la nota ufficiale diramata domenica, la duchessa di York ha sfruttato la sua esperienza per lanciare un monito sull’importanza della prevenzione. “L’importanza di controllare le dimensioni, la forma, il colore e la consistenza e l’emergere di nuovi nei che possono essere un segno di melanoma”.











