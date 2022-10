Sarah Maestri chi è e battaglia adozione figlia Alesia/ “Quando adotti una persona, adotti la sua storia”

Chi è Sarah Maestri ospite a Verissimo

Sarah Maestri ospite a Verissimo racconta la sua battaglia per l’adozione della figlia Alesia, nata in Bielorussia e vissuta in un orfanotrofio. Una lunga trafila quella affrontata dall’attrice diventata famosa per il film “Notte prima degli esami” che per tantissimi anni si è dichiarata childfree. L’idea di maternità era lontana anni luce dalla sua vita fino a quando qualcosa è cambiato. “Non avevo nessun richiamo di maternità nella mia vita. Ero una single incallita, childfree. Ero lanciata nella mia carriera e la mia vita mi piaceva” ha raccontato l’attrice presentando il suo libro “Stringimi a te”, in cui ha condiviso la lunga lotta e battaglia per adottare la figlia Alesia. Tutto inizia nel 2012 quando Sarah ospita a casa una bambina della Bielorussia; da quel momento la sua vita cambia per sempre.

Ancora oggi ricorda il primo incontro con Alesia: “ero bloccata nel traffico del raccordo anulare, scapigliata e ignara di quello che stava per succedere. Dovevo ospitare questa bambina solo per qualche giorno e ora è diventata mia figlia. Sono arrivata in ritardo all’appuntamento più importante della mia vita”.

Sarah Maestri e la figlia Alesia: “L’adozione? quanto tempo perso”

L’incontro tra Sarah Maestri e Alesia cambia per sempre la vita dell’attrice. Inizialmente le due vivono lunghi periodo di presenza ed assenza visto che la bambina faceva spola tra l’Italia e la Bielorussia.” Durante questo tempo lunghissimo ci distaccavamo, ma non ci allontanavamo mai. Sentivo un dolore pazzesco quando partiva, non avevo la forza di alzarmi dal letto” – ha raccontato l’attrice che ha aggiunto – “quando ho dovuto riportarla all’orfanotrofio accompagnandola in aeroporto ho vissuto uno dei momenti più dolorosi. Sentivo una sensazione di vuoto. Lei in auto non sorrideva e mi fissava. In aeroporto mi salutò e quando pensava di non esser vista si mise a piangere. Quando rientrai a casa la sentivo immobile come solo la morte sa fare. Sono stata tre giorni a letto senza alzarmi. Poi ho deciso di andare in Bielorussia e ci misi due giorni per arrivare nel suo paese. Era in una struttura grandissima e pensavo a un incontro come un film. Lei mi ha salutato ed è andata via”.

A questo punto l’attrice ha deciso di cominciare le pratiche per l’adozione: “dopo una trafila di tre anni ho deciso di andare a vivere in Bielorussia per stare con lei. Facevo la maestra con tutti i bambini e stavo bene. Non mi preoccupava vivere in quella condizione di povertà. Mi fa arrabbiare di più pensare che a Milano ci sono ventimila bambini che mangiano una sola volta al giorno quando abbiamo una grande ricchezza. Nel 2019 finalmente siamo rientrati in Italia. E poi ripenso al tempo perso. Avevo preparato il villaggio delle Barbie, ma lei non ci ha potuto giocare a causa della burocrazia”.











