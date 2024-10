Saretta, tentatrice di Antonio a Temptation Island 2024: la scenata di gelosia di lui

Saretta, tentatrice di Temptation Island 2024, sin da subito ha instaurato un rapporto di complicità con Antonio Maietta, il fidanzato di Titty Scialò. La coppia ha deciso di prendere parte al programma per mettere alla prova il proprio amore; lui la accusa di essere eccessivamente gelosa e possessiva nei confronti, lei è invece ancora scottata da un tradimento subito in passato e vorrebbe dal suo uomo dimostrazioni di fiducia. Le cose tra i due, però, rischiano di precipitare e di mezzo ci finisce l’avvicinamento di Antonio alla single Saretta.

Il ragazzo sembra essersi veramente infatuato della bella tentatrice, al punto da essere geloso quando lei si è avvicinata ad un altro fidanzato. “Perché sei andata a parlare con Mirko? Io ti ho guardato in ogni secondo tu non mi hai mai guardato“, lo sfogo di Antonio nella precedente puntata, dove ha poi messo alle strette Saretta: “Cosa provi per me? Sminuisci a me se parli con lui, non ci arrivi. Se sono geloso di te qual è problema?”.

Antonio si dichiara a Saretta: “Il succo è che mi piaci…“

Saretta non è rimasta immobile di fronte alla scenata di gelosia di Antonio e ha ribattuto: “Io posso parlare e dire quello che voglio con chiunque“. Il fidanzato di Titty, a quel punto, si è sbilanciato e ha confessato l’attrazione nei confronti della tentatrice di Temptation Island 2024: “Se tu hai bisogno di parlare con un altro vuol dire che non ti basto io. A me tu interessi, ti vorrei conoscere fuori, che colpa ne tengo? Mi dispiace però io…Il succo è che mi piaci che devo fare…“.

E, mentre Antonio vive un momento di forte complicità misto a gelosia con Saretta, nell’altro villaggio la fidanzata Titty continua ad interrogarsi sul futuro del loro rapporto. Sempre nella scorsa puntata, dopo aver visto nel Pinnettu l’ennesimo video relativo al fidanzato e alla single, ha sbottato: “Lui è venuto qui per darmi delle conferme, dovevamo sposarci. A me comunque tutto questo mi sta servendo e al di là di tutto mi auguro che siano felici entrambi“.

