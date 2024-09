Temptation Island 2024: Titty e Antonio in piena crisi, il durissimo sfogo di lei: “Mi ha fatto venire i complessi”

Il viaggio nei sentimenti di Titty e Antonio a Temptation Island 2024 continua. La giovane napoletana sin da subito ha visto video in cui il suo fidanzato si avvicinava molto alla single Saretta. E non è tutto Antonio si è anche lasciato andare a considerazioni poco carine sul suo conto. Titty ha chiesto il falò di confronto che Antonio ha rifiutato. Adesso, in un momento di sconforto parlando con le altre ragazze, la 29enne napoletana si è lasciata andare allo sconforto: “Non mettevo mai la gonna, se uscivo con le amiche e mettevo una gonna diceva ‘tu non tieni personalità’ se mi mettevo un abito più scollato mi diceva ‘hai la pancia.’ Non mi ha mai fatto i complimenti per questo io ho tutti questi complessi.”

Alfred in crisi piange a Temptation Island 2024: "Perso mio fratello"/ Anna: "Ecco perché non chiedo il falò"

Ed è per questo che le altre fidanzate ed i single le hanno fatto una splendida sorpresa in spiaggia, una festa in suo onore in cui per un giorno si è sentita amata e apprezzata. La spensieratezza però dura poco perché subito dopo viene chiamata nel pinnettu c’è un video per lei del fidanzato Antonio. Nei video in questione Antonio è sempre più vicino alla single Saretta. I due cantano e ballano abbracciati. “La differenza è che lui fa lo scemo mentre io ho chiesto il falò e lui non ha il minimo pensiero. Lui è una mer*a. Come uomo è zero non tiene niente.” si sfoga Titty.

Chi è Mirco Rossi, fidanzato di Giulia Duranti a Temptation Island 2024/ La gelosia della ragazza…

Titty e Antonio a Temptation Island 2024 si sono lasciati? Lui cotto di Saretta lei spiazza: “Cerco un uomo che mi fa sentire bella”

Successivamente Titty vede delle immagini che la spiazzano, Antonio si dichiara apertamente a Saretta dicendole che le piace e le interessa e addirittura mostrandosi geloso. Lo sfogo di Titty non si fa attendere: “Lui è venuto qui per darmi delle conferme, dovevamo sposarci. A me comunque tutto questo mi sta servendo e al di là di tutto mi auguro che siano felici entrambi.” Insomma Titty vedendo queste immagini la giovane non ha alcuno dubbio: Titty e Antonio si lasciano a Temptation Island 2024? Infatti alla fine la fidanzata Titty ha lasciato intendere di essere pronta a voltare pagina: “Io per come sto adesso so che devo stare con una persona che mi fa sentire bella per i tre anni che ho passato.”