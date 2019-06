Sarri nuovo allenatore Juventus/ Annuncio già oggi? Pronto un triennale da 6 milioni

Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus: se ne parla da giorni, resistono ipotesi alternative anche molto suggestive ma senza dubbio è proprio Sarri il principale candidato come nuovo allenatore della Juventus, tanto che il Corriere dello Sport parla di un accordo che potrebbe arrivare già oggi e prova pure a parlare delle cifre, descrivendo un accordo triennale tra Sarri e la Juventus, con stipendio fissato a sei milioni di euro a stagione. Il quadro è abbastanza chiaro: i contatti sull’asse Torino Londra sono ancora frequenti, è dunque possibile arrivare in breve a una fumata bianca. Sarri non sarà più il tecnico del Chelsea, questo è ormai piuttosto chiaro tanto che si parla apertamente di chi potrebbe essere il successore di Sarri sulla panchina dei Blues. Al posto dell’ex Napoli, alla candidatura dell’amato Lampard si aggiunge quella di Steve Holland, vice della Nazionale inglese e per anni vice pure dei Blues, e quella di Laurent Blanc. Dinamica importante da annotare, perché naturalmente significa che il Chelsea già pensa al dopo Sarri.

SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: LO SEGUE EMERSON PALMIERI?

Il patron Roman Abramovich ha dato il via libera all’addio di Maurizio Sarri già nel corso della riunione tenuta venerdì tra la fidata plenipotenziaria Marina Granovskaia, l’agente Fifa Ramadani che agiva nel conto della Juventus e il rappresentante di Sarri. I Blues hanno tenuto fede alla parola data prima della vittoria del Chelsea nella finale di Europa League, dunque hanno liberato il loro tecnico. La prima parte dunque è fatta, per vedere Sarri nuovo allenatore della Juventus naturalmente serve pure che Maurizio e i bianconeri si mettano d’accordo. Ecco dunque che queste ore dovrebbero essere quelle decisive e, a meno di clamorosi disaccordi, al massimo domani potrebbe essere il giorno di Sarri alla Juventus. Si parla anche di Emerson Palmieri, che potrebbe seguire Sarri nell’avventura bianconera seguendo l’esempio di Jorginho che l’anno scorso seguì invece il tecnico da Napoli a Londra – ma il centrocampista è intoccabile per il Chelsea, dunque è l’altro oriundo l’indiziato a seguire Sarri questa volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA