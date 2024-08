Orrore a Sarroch (Cagliari), dove il corpo di una donna è stato trovato all’interno di un congelatore. Nei guai un 54enne, figlio della vittima che avrebbe tenuto la madre morta in freezer per almeno due anni con lo scopo di continuare a incassarne la pensione. Lo riportano fonti locali e Ansa, secondo cui l’uomo sarebbe stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Stando ai primi elementi emersi dall’indagine in corso, il 54enne avrebbe deciso di nascondere la morte della donna per percepire l’assegno e il decesso, avrebbero evidenziato i primi accertamenti medico legali, sarebbe avvenuto per cause naturali e risalirebbe al 2022.

Sarroch, il caso della madre morta in freezer: il corpo nascosto da almeno due anni

La vittima, riporta L’Unione Sarda, è la 78enne Rosanna Pilloni, morta probabilmente nel 2022, quindi due anni fa, e il corpo sarebbe rimasto nel congelatore a pozzetto della sua abitazione, dove vive anche il figlio 54enne, per tutto questo tempo fino alla macabra scoperta fatta dai carabinieri in sede di perquisizione.

Nelle prossime ore sarà svolta l’autopsia, esame che consentirà di datare con maggiore precisione il decesso e di approfondirne le cause, apparse fin da subito naturali. L’allarme ai militari sarebbe arrivato da alcuni vicini dell’anziana, ricostruisce Casteddu Online, che avrebbero segnalato alle forze dell’ordine l’assenza sospetta della donna. Non vedendola da tempo, avrebbero avvisato i carabinieri e così sarebbe scattata l’ispezione all’interno dell’abitazione, sfociata nel ritrovamento del cadavere.