Scaletta Ariete, concerto a Senigallia oggi 22 giugno 2024/ Tutte le canzoni: da Pillole a Mare di Guai

Ariete in concerto dal vivo: continua La notte d’estate tour 2024: date e scaletta

Per Ariete è nuovamente tornato il momento di tornare ad esibirsi dal vivo con un nuovo tour intitolato “La notte – Tour d’estate 2024” ed oggi, sabato 22 giugno 2024, farà tappa a Senigallia, in provincia di Ancona. La cantautrice romana all’anagrafe Arianna Del Giaccio nonostante la giovanissima età ha già all’attivo due album e diverse hit di successo oltre che una partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano Mare di Guai.

Estate piena di impegni per la 22enne il cui tour ha riscosso così tanto successo che alle dodici date inizialmente previste sono state aggiunte altre tre tappe: a Milano, a Trento e Atri che si aggi. Il suo tour dunque percorrerà tutta l’Italia da Brescia a Catania dal 14 giugno al 13 agosto. Ariete, nome d’arte che fa riferimento al suo segno zodiacale, ha esordito ad X-Factor 13, pur essendo stata eliminata ai Bootcamp è riuscita ad emergere nel mercato musicale indie-pop.

Concerto Ariete: quali sono le canzoni in scaletta

C’è grande curiosità attorno al concerto di Ariete a Senigallia (Ancona) di oggi 22 giugno 2024. Ed è già trapelata la scaletta delle canzoni che verranno portate sul palco della giovane artista. Non può mancare ovviamente il singolo con il quale si è fatta conoscere al grande pubblico, Ossa Rotte ma le sue canzoni più note e famose come L’Ultima notte e Rumore. In scaletta è previsto anche il brano Mare di Guai con cui ha partecipato in gara al Festival di Sanremo 2023, condotto da Amadeus.

Nella kermesse canora più importante del nostro Paese la giovane 22enne ha portato una ballad romantica in cui racconta la fine della relazione con la sua precedente fidanzata. Ed è uno dei pochi brani in più di settant’anni nella storia del Festival di Sanremo a cantare di una relazione omosessuale. Il pezzo si è classificato al 14° posto ma la partecipazione all’evento ha fatto conoscere Ariete ad un pubblico ancora più vasto.

Scaletta concerto Ariete a Senigallia (Ancona) oggi 21 giugno 2024

Fornite le informazioni principali non resta che elencare nel dettaglio la scaletta del concerto a Senigallia di Ariete, si parte con Cose in comune e si chiude con il brano 18 anni. Sarà un nuovo capitolo live in cui portare il suo repertorio più amato, come ad esempio “L’Ultima Notte” (triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino) e “18 anni”, oltre ai nuovi brani contenuti ne “LA NOTTE” (Bomba Dischi), contribuendo a creare un concerto che mostra tutte le sfaccettature dell’artista matura che è oggi.

Cose in comune

Un’altra ora

Mille guerre

Dormiveglia

Caramelle

L

Nostalgia

Solo te

Amianto

Spifferi

Ossa rotte

Pillole

Castelli di lenzuola

Rumore

Quel bar

Avviso

Cicatrici

Iride

Mare di guai

Venerdì

L’ultima notte

18 anni











