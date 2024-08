Scaletta Battiti Live 2024 dell’ultima puntata del 5 agosto 2024: gran finale con artisti come Emma e BigMama

Cala il sipario questa sera, lunedì 5 agosto 2024 con l’ultima puntata di Battiti Live trasmessa su Canale5. Sulla splendida cornice di Otranto Ilary Blasi e Alvin saranno al timone di una serata all’insegna della grande musica italiana e non solo con grandi artisti. Saranno tanti, infatti, i cantanti che si alterneranno sul palco mentre a raccogliere le loro emozioni nel backstage sarà Rebecca Staffelli. La scaletta di Battiti Live 2024 non è stata resa nota al momento ma già è trapelato l’elenco completo di tutti gli artisti.

Il concerto itinerante targato Radio Norba si chiuderà oggi lunedì 5 agosto 2024 con la messa in onda dell’ultima serata all’insegna della musica dell’estate. In occasione dell’ultima serata, la scaletta di Battiti Live 2024 prevede che sul palco di Otranto saliranno i grandi nomi della musica come Rocco Hunt, Alex Britti e Francesco Gabbani mentre A esibirsi On the Road, invece, ci saranno Emma (da Brindisi), Tananai (da Giovinazzo) e Alessandra Amoroso e BigMama da Ostuni.

Scaletta Battiti Live 2024 del 5 agosto: sul palco gli ex di Amici Sarah Toscano, Petit e Mida

Dopo tre puntate registrate a Molfetta, il programma ha cambiato rotta e le ultime due puntate si sono spostate ad Otranto, comune della provincia di Lecce in Puglia. Ilary Blasi ed Alvin dopo le polemiche dovute all’uso dei playback, le tante gaffe della conduttrice e gli splendidi look utilizzati sono pronti a chiudere in bellezza questa edizione. Oggi, 5 agosto, su Canale 5 va in onda la quinta ed ultima puntata della kermesse musicale e ci saranno ben tre ex allievi di Amici di Maria De Filippi 2024 che stanno riscuotendo un ottimo successo con le loro hit: la vincitrice Sarah Toscano ed i finalisti Mida e Petit. Vediamo di seguito nel dettaglio la scaletta Battiti Live 2024 con gli artisti in ordine alfabetico:

Alessandra Amoroso

Alex Britti

Alex Wyse

Ava

Benji e Fede

BigMama

Boomdabash

Capo Plaza

Cioffi

Dotan

Emma

Francesco Gabbani

Gaia

Gabry Ponte

Matteo Paolillo

Mietta

Mida

Mr Rain

Petit

Rocco Hunt

Sarah Toscano

Tananai

The Kolors